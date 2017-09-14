RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:50

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
С кем?

С Трампом - понятное дело - пока он еще слушать готов. Что бы как у Пушкина не вышло..
_hunter
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:14

  prodigy написав:
  budivelnik написав:..... наприклад від поляків - українці заслужили....
Правда це було важко.
Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...
...
у мене приятель, теж капітан (народився і мешкає) 35км від Львова, сказав мені щось подібне у 2007р (типу, пустили ріки крові полякам у 1943му), минув час-він таке вже каже, бо це дійсно був злочин і геноцид з обох боків(хоч втрати польської діаспори були удвічі більше)

ви тільки уявіть собі на хвилину: поляки вбили мешканців українського села А (знищили всіх, включно з немовлятами, спалили хати, вкрали худобу і скарб який змогли вивезти
на цю подію реагує УПА: прийняте рішення знищити населення польських сіл: В, С, і Д
щоб їм не було непереливки (теж вбивають немовлят, жінок, стариків)- так робили загони НКВД (інколи вони маскувались під бойовиків УПА), але більшість злочинів зробили українців

це на 100 років буде для русні гарним приводом розпалювати ворожнечу і деякі польські
політики цим досі користуються (як то Кароль Навроцький)
Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років...
Просто тоді інших методів не було і ніхто не збирався підставляти праву щоку після того як отримав по лівій....
Але 800 років співіснування українців/поляків (православних/католиків) , українців/турків(православні/мусульмани)створив море прецидентів після яких ні поляки ні українці ні турки - не бажають (на генетичному рівні) повторення різанини...
Найсмішніше для ладів це те - що пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини....
Причина цієї заявки проста - СТРАХ..
адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова...
Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО.....
А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців....
І пуйло розуміє , що ЗАХОПИТИ ЄВРОПУ -він зможе, бо там цивілізовані бюргери, які будуть діяти так як пропонує Лад ...згідно чинного законодавства і по Європейським правилам... і поки вони будуть по європейським правилам а він по гебешним- то дуже швидко встигне перетворити європейців в педераційну скотину (збудити звірячі інстинкти в нормального , в рази легше ніж перетворити звіря на нормального)
Тут москалям такого не світить....
Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті....
І анекдот
Куме що робите
Москаля страчую
А чим
Та маю пилку і сокиру..
То візьміть в мене фузею і застрельте
А навіщо , якщо я маю час і натхнення....

Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.

ПС
правда для парторга актуальне інше оповідання
Зустрічає внук парторга і питає
Діду , ти бандерівців бачив
бачив внучку
і як
Та зловили нас здерли штани і кажуть хочете вижити повертайтесь дупами , гвалтувати будемо... а ні то розстріляєм..
Ну і як ти діду?
Розстріляли мене внучку, розстріляли.....
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ?
1 Можна
Але не працює по ставці 3%+ПДВ...
Напевно тому що 3% з обороту більше від 5% від обороту.. бо ПДВ все одно платить споживач
2 В мене різні бізнеси , один з яких працює на загальній системі
3 Шкідливість ПДВ на зарплату полягає в тому що Фонд Оплати праці і так найбільше навантажений податками , але за зарплату живуть всі ( і найбідніші в тому числі)
Тому кваліфікація керівника(той самий гетьманцев) який одною рукою навантажує фонд оплати праці додатковими податками а другою потім шукає як розподілити забране між бідними ( а саме бідні живуть виключно з зарплати , у багатих є й інші доходи , наприклад по Депозитам які обкладаються тільки 18% ПДФО , в порівнянні з зарплатою 20ПДВ+18ПДФО+22ЄСВ+5Військовий) - бажає бути кращою
+ Чим сильніше навантаження - тим більша кількість людей переходить з легальної в сіру і з сірої в чорну...
Тому така політика ІкАнАмІстА гЄтьмАнцЕвА приводить до того що в майбутньому в Україні кількість тих хто УНИКАЄ сплати податків бо не вважає це правильним - буде тільки зростати
А чим більше буде тих хто уникає-тим важче збалансувати Бюджет.
ПС
Модератори , серьозно , створіть гілочку і перенесіть туди цього флудераста разом зі мною
Мені на окремій гілці зручніше буде бити його ж методами.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 січ, 2026 14:28, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:26

  budivelnik написав:Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років...
Просто тоді інших методів не було і ......

Да... Тогда - как сейчас - вряд ли вышло бы: сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...
3,14здобол - можеш привести приклад де я розповідаю комусь з ЗСУ як йому треба воювати?
Тобі засранцю я показую як треба платити щоб в ЗСУ було легше воювати... і все, до ЗСУ я не лізу
Тому сиди й не вякай в своєму заморському болоті...
ПС
ба більше, я навіть не маю відношення до використання в ЗСУ того що їм відправив..
Так деколи в мене хлопці цікавляться щось типу
А можна ми отримане від Вас ІКС - поміняємо тут на ІГРЕК бо воно нам більш потрібне....
І з мого боку НІКОЛИ заперечень не було
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 січ, 2026 14:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:32

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років...
Просто тоді інших методів не було і ......

Да... Тогда - как сейчас - вряд ли вышло бы: сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...

як ми забули - розповідати, як треба воювати потрібно лише з-за кордону... :lol:

як втомили ці бігунці - як тікати, вони перші. але головне потім верещать голосніше за інших...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:33

  budivelnik написав:.............
пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини....
Причина цієї заявки проста - СТРАХ..
адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова...
Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО.....
А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців....
........
Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті....
І анекдот
Куме що робите
Москаля страчую
А чим
Та маю пилку і сокиру..
То візьміть в мене фузею і застрельте
А навіщо , якщо я маю час і натхнення....

Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.
........

И этот человек возмущается Бучей! :)

P.s. Я, правда, не слышал заявок, "що Україна йому потрібна без Галичини".
P.p.s. Шаман. что там вы рассказывали о Женевских конвенциях и зверствах оккупантов?
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:35

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років...
Просто тоді інших методів не було і ......

сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...
можеш привести приклад де я розповідаю комусь з ЗСУ як йому треба воювати?

А кому ты предыдущее сообшение адресовал? - так, чисто в воздух?
Заодно - покажи сообщение, где я что-то про ЗСУ писал — балабольчик ты наш :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 24 січ, 2026 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вгатили по Києву: порушена робота метро, почалися проблеми з водою і світлом (фото, відео)
О 9:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через наслідки масованої атаки ворога в ніч проти 24 січня й пошкоджень критичної інфраструктури у Києві знову майже 6 000 будинків без опалення. Тобто майже половина столиці знову без тепла.

Він додав, що також спостерігаються проблеми з водопостачанням на Лівобережжі та частково на Правому березі столиці.


Били "Цирконами": Повітряні сили розповіли подробиці нічного удару росіян
За даними Повітряних сил, усього на Україну летіли 396 засобів повітряного нападу:
  • 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску - окупований Крим);
  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. РФ та окупований Крим);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл. РФ);
  • 375 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – усі РФ, з окупованої Донеччини окупанти також запускали дрони, серед яких близько 250 - "Шахеди".


Майже весь Чернігів залишився без світла: що сталося
Росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури і пошкодили обладнання, внаслідок чого майже все місто Чернігів знеструмлене.


Хто там писав, що рашисти перестали бити по енергетиці ?
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:43

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.............
пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини....
Причина цієї заявки проста - СТРАХ..
адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова...
Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО.....
А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців....
........
Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті....
І анекдот
Куме що робите
Москаля страчую
А чим
Та маю пилку і сокиру..
То візьміть в мене фузею і застрельте
А навіщо , якщо я маю час і натхнення....

Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.
........

И этот человек возмущается Бучей! :)

ЛАД'у Буча - это же смешно ... лядь ...
pesikot
