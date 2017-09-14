budivelnik написав:..... наприклад від поляків - українці заслужили.... Правда це було важко. Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні.. І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче... ...
у мене приятель, теж капітан (народився і мешкає) 35км від Львова, сказав мені щось подібне у 2007р (типу, пустили ріки крові полякам у 1943му), минув час-він таке вже каже, бо це дійсно був злочин і геноцид з обох боків(хоч втрати польської діаспори були удвічі більше)
ви тільки уявіть собі на хвилину: поляки вбили мешканців українського села А (знищили всіх, включно з немовлятами, спалили хати, вкрали худобу і скарб який змогли вивезти на цю подію реагує УПА: прийняте рішення знищити населення польських сіл: В, С, і Д щоб їм не було непереливки (теж вбивають немовлят, жінок, стариків)- так робили загони НКВД (інколи вони маскувались під бойовиків УПА), але більшість злочинів зробили українців
це на 100 років буде для русні гарним приводом розпалювати ворожнечу і деякі польські політики цим досі користуються (як то Кароль Навроцький)
Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років... Просто тоді інших методів не було і ніхто не збирався підставляти праву щоку після того як отримав по лівій.... Але 800 років співіснування українців/поляків (православних/католиків) , українців/турків(православні/мусульмани)створив море прецидентів після яких ні поляки ні українці ні турки - не бажають (на генетичному рівні) повторення різанини... Найсмішніше для ладів це те - що пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини.... Причина цієї заявки проста - СТРАХ.. адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова... Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО..... А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців.... І пуйло розуміє , що ЗАХОПИТИ ЄВРОПУ -він зможе, бо там цивілізовані бюргери, які будуть діяти так як пропонує Лад ...згідно чинного законодавства і по Європейським правилам... і поки вони будуть по європейським правилам а він по гебешним- то дуже швидко встигне перетворити європейців в педераційну скотину (збудити звірячі інстинкти в нормального , в рази легше ніж перетворити звіря на нормального) Тут москалям такого не світить.... Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті.... І анекдот Куме що робите Москаля страчую А чим Та маю пилку і сокиру.. То візьміть в мене фузею і застрельте А навіщо , якщо я маю час і натхнення....
Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.
ПС правда для парторга актуальне інше оповідання Зустрічає внук парторга і питає Діду , ти бандерівців бачив бачив внучку і як Та зловили нас здерли штани і кажуть хочете вижити повертайтесь дупами , гвалтувати будемо... а ні то розстріляєм.. Ну і як ти діду? Розстріляли мене внучку, розстріляли.....
tumos написав:Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ?
1 Можна Але не працює по ставці 3%+ПДВ... Напевно тому що 3% з обороту більше від 5% від обороту.. бо ПДВ все одно платить споживач 2 В мене різні бізнеси , один з яких працює на загальній системі 3 Шкідливість ПДВ на зарплату полягає в тому що Фонд Оплати праці і так найбільше навантажений податками , але за зарплату живуть всі ( і найбідніші в тому числі) Тому кваліфікація керівника(той самий гетьманцев) який одною рукою навантажує фонд оплати праці додатковими податками а другою потім шукає як розподілити забране між бідними ( а саме бідні живуть виключно з зарплати , у багатих є й інші доходи , наприклад по Депозитам які обкладаються тільки 18% ПДФО , в порівнянні з зарплатою 20ПДВ+18ПДФО+22ЄСВ+5Військовий) - бажає бути кращою + Чим сильніше навантаження - тим більша кількість людей переходить з легальної в сіру і з сірої в чорну... Тому така політика ІкАнАмІстА гЄтьмАнцЕвА приводить до того що в майбутньому в Україні кількість тих хто УНИКАЄ сплати податків бо не вважає це правильним - буде тільки зростати А чим більше буде тих хто уникає-тим важче збалансувати Бюджет. ПС Модератори , серьозно , створіть гілочку і перенесіть туди цього флудераста разом зі мною Мені на окремій гілці зручніше буде бити його ж методами.
_hunter написав:сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...
3,14здобол - можеш привести приклад де я розповідаю комусь з ЗСУ як йому треба воювати? Тобі засранцю я показую як треба платити щоб в ЗСУ було легше воювати... і все, до ЗСУ я не лізу Тому сиди й не вякай в своєму заморському болоті... ПС ба більше, я навіть не маю відношення до використання в ЗСУ того що їм відправив.. Так деколи в мене хлопці цікавляться щось типу А можна ми отримане від Вас ІКС - поміняємо тут на ІГРЕК бо воно нам більш потрібне.... І з мого боку НІКОЛИ заперечень не було
budivelnik написав:............. пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини.... Причина цієї заявки проста - СТРАХ.. адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова... Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО..... А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців.... ........ Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті.... І анекдот Куме що робите Москаля страчую А чим Та маю пилку і сокиру.. То візьміть в мене фузею і застрельте А навіщо , якщо я маю час і натхнення....
Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ. ........
И этот человек возмущается Бучей!
P.s. Я, правда, не слышал заявок, "що Україна йому потрібна без Галичини". P.p.s. Шаман. что там вы рассказывали о Женевских конвенциях и зверствах оккупантов?
О 9:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через наслідки масованої атаки ворога в ніч проти 24 січня й пошкоджень критичної інфраструктури у Києві знову майже 6 000 будинків без опалення. Тобто майже половина столиці знову без тепла.
Він додав, що також спостерігаються проблеми з водопостачанням на Лівобережжі та частково на Правому березі столиці.
12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);
6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. РФ та окупований Крим);
1 керована авіаційна ракета Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл. РФ);
375 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – усі РФ, з окупованої Донеччини окупанти також запускали дрони, серед яких близько 250 - "Шахеди".
