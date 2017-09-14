Додано: Суб 24 січ, 2026 14:14

prodigy написав: budivelnik написав: ..... наприклад від поляків - українці заслужили....

Правда це було важко.

Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..

І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза

Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...

ви тільки уявіть собі на хвилину: поляки вбили мешканців українського села А (знищили всіх, включно з немовлятами, спалили хати, вкрали худобу і скарб який змогли вивезти

на цю подію реагує УПА: прийняте рішення знищити населення польських сіл: В, С, і Д

щоб їм не було непереливки (теж вбивають немовлят, жінок, стариків)- так робили загони НКВД (інколи вони маскувались під бойовиків УПА), але більшість злочинів зробили українців



це на 100 років буде для русні гарним приводом розпалювати ворожнечу і деякі польські

Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років...Просто тоді інших методів не було і ніхто не збирався підставляти праву щоку після того як отримав по лівій....Але 800 років співіснування українців/поляків (православних/католиків) , українців/турків(православні/мусульмани)створив море прецидентів після яких ні поляки ні українці ні турки - не бажають (на генетичному рівні) повторення різанини...Найсмішніше для ладів це те - що пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини....Причина цієї заявки проста - СТРАХ..адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова...Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО.....А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців....І пуйло розуміє , що ЗАХОПИТИ ЄВРОПУ -він зможе, бо там цивілізовані бюргери, які будуть діяти так як пропонує Лад ...згідно чинного законодавства і по Європейським правилам... і поки вони будуть по європейським правилам а він по гебешним- то дуже швидко встигне перетворити європейців в педераційну скотину (збудити звірячі інстинкти в нормального , в рази легше ніж перетворити звіря на нормального)Тут москалям такого не світить....Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті....І анекдотКуме що робитеМоскаля страчуюА чимТа маю пилку і сокиру..То візьміть в мене фузею і застрельтеА навіщо , якщо я маю час і натхнення....Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.ПСправда для парторга актуальне інше оповіданняЗустрічає внук парторга і питає