RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16561165621656316564>
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:14

Рубрика «нам пишуть кияни з фронту»

  fox767676 написав:
  Xenon написав:кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))

Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.

Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.


когда уже вы из окопа кацапам полруки будете показывапть


А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17702
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:15

  katso написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...

пианист играет - как умеет...


Как мы вообще можем видеть как и где он играет, если имеем информацию только ту что специально для нас подготовлена? "Следя за монеткой не забывать наблюдать за руками фокусника" (с)
переговоры - трехсторонние - замахаются подготавливать...
_hunter
 
Повідомлень: 11367
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Все будет. Я вот камин в 2022 ставил,летом, а использую только в 2026. Все о чем думалось изначально-приходит, но с огромным временным отрывом.
Будет и полруки в окопе. Ну, в смысле, жест такой.

та тоже генератор 2 года отдыхал
а когда актуализировался, то проблемы снежным комом что уже как мертвому припарки
лично у ксенона будет не жесть, а буквально
запомнит этот твит
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.

а что не так?
надо как те ничтожества на мазохисткой ветке палатки с горелками ставить и свечки в церкви за погоду и чтобы ракеты закончились за 2-3 недели?
Хихикали тут надо мной переможники
я буду жить в комфорте, а вы - страдать , ибо тупые отрабатывают карму
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:26

  fox767676 написав:
  Hotab написав:А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.

а что не так?
надо как те ничтожества на мазохисткой ветке палатки с горелками ставить и свечки в церкви за погоду? Хихикали тут надо мной переможники
я буду жить в комфорте

Но будешь жить сцикливо )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13206
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:29

Бочку варєнья і корзину пєсєнья пану!

fox767676


я буду жить в комфорте


А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17702
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Но будешь жить сцикливо )

"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:32

  Hotab написав:fox767676


я буду жить в комфорте


А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅


хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:37

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Но будешь жить сцикливо )

"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается

Опять навешиваешь ярлыки, что говорит о том, что ты сам мониторишь тцк, боишься ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13206
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:40

  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676


я буду жить в комфорте


А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅


хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?

Теперь понятно, почему ты на Трампа молишься.
Ты такой же тупой как и он )

В Киеве все это само по себе произощло ? Нет
Так и Ужгород, пара ракет и будет как в Киеве

У тебя причинно-следственные связи напрочь отсутствуют )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13206
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16561165621656316564>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195382
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1103570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.