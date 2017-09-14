RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16563165641656516566
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:26

  Shaman написав:......
ЛАД, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАДу, для інших він не писаний - так ЛАД?
..........

Чудак.
Когда вам исполнится 75, я посмотрю, как вы будете реагировать на предложение "в окоп". Независимо от закона.

приклад - Ізраіль-Іран, .... мені більше подобається приклад Ізраілю
Странно, а Израилю почему-то не нравится.
У Израиля с самого начала были враждебные отношения со всеми арабскими странами. Не было даже дипотношений. И он этому не радовался, а пытался их нормализовать. Со скрипом, с помощью США это постепенно удаётся. Тянется медленно и долго, но тем не менее. Со многими арабскими странами отношения нормализованы. По крайней мере уже не ставят цель "сбросить в море".
Если вам нравится режим фортеці, то вперед и с песней. Но не надо навязывать такую модель всей стране.
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо. Степень укрепления зависит от того, насколько удастся нормализовать отношения с соседями. Со всеми.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38452
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:28

  холява написав:fox767676

Пам,ятаєте три признаки псіхопата ?
Я нещодавно вам писав ...


ну не знаю
наверное истеблишменту удобно когда большинство - безропотная скотина максимум способная на бессмысленные челобитные "закрити небо","дати тепло"
но цивилизацию двигает другой тип людей, можете называть его как хотите. даже "психопотами"
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 24 січ, 2026 17:30, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:29

  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676


я буду жить в комфорте


А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅


а якщо київської?

Ту ти перед івкуацією злив :lol:прикольно як 2 переляки, німецький і ужгородський, сплелися в екстазі))

Один правда за легендою щось донатив, а німецький репутацію перед кацапами не псував))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 січ, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17703
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:30

  Shaman написав:........
а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...

Вы недавно их Ирана?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38452
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ту ти перед івкуацією злив

кому і навіщо? в мене військових корєшків в мо рф нема, тим більше триколорних сусідів по чорногорській дачі
інтереси в зовсім іншому геополітичному векторі
і донатив нормально, десь 2 середньокиївських авто
якщо б ви так теж донатили, то може і продовжував би.
а так поки доганяйте
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 24 січ, 2026 17:35, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:34

  fox767676 написав:наверное истеблишменту удобно когда большинство - безропотная скотина максимум способная на бессмысленные челобитные "закрити небо","дати тепло"


Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".
Лаются как алкаши возле наливайки.
С остальным по сути согласен.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16563165641656516566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195468
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1103661
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15450)
24.01.2026 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.