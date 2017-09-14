Додано: Суб 24 січ, 2026 20:00

ЛАД написав: Shaman написав: ......

ЛАД, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАДу, для інших він не писаний - так ЛАД?

приклад - Ізраіль-Іран, .... мені більше подобається приклад Ізраілю Странно, а Израилю почему-то не нравится.

У Израиля с самого начала были враждебные отношения со всеми арабскими странами. Не было даже дипотношений. И он этому не радовался, а пытался их нормализовать. Со скрипом, с помощью США это постепенно удаётся. Тянется медленно и долго, но тем не менее. Со многими арабскими странами отношения нормализованы. По крайней мере уже не ставят цель "сбросить в море".

Если вам нравится режим фортеці, то вперед и с песней. Но не надо навязывать такую модель всей стране.

так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...подобається це Ізраілю чи ні, але це факт - він живе в оточенні ворожих країн. як й ми маємо ворожу країну на сході й тепер вже на півдні, та її сателіта на півночі.ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає.з країнами, які ведуть себе як Раша, а саме Іран - перемовини йдуть за допомогою ракет. з Хезболою - пейджерів. до речі, Хезбола - це приклад, як Іран зруйнував нормальну країну через свою ідеологію.тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно.якби Ізраіль проводив політику так, як радить- то там би зараз араби вирізали останніх євреїв й намагалися б створити чергову диктатуру - Палестину під владою ХАМАСу.