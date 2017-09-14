Додано: Нед 25 січ, 2026 00:27

Бессмысленно пытаться вам что-то объяснять - вы простопонимать, что я пишу, и перекручиваете всё на свой лад. И пытаетесь рисовать всё только чёрно-белым. На фронте это так - есть свои и есть враги. И задача убить и уничтожить врага. Чем больше, тем лучше. В остальных случаях это далеко не так.И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.Сейчас клацал каналы и нарвался на марафоне на документальный фильм о бомбардировке Дрездена. Показали фото и видео. Рассказывали об огненном шторме в результате бомбардировок и показали фото просто расплавленной массы тел в бомбоубежищах. Страшные кадры.Вам полезно было бы посмотреть, чтобы понимать, что такое война. К сожалению, застал уже конец фильма, не знаю, как он называется."сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології", - это чисто ваш бред и не имеет никакого отношения к поиску "хароших руських". Были и хорошие немцы. Ноотличаются категорически и, если вы этого не понимаете, это говорит не об идеологиях, а только о вас."якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні?", - повторяете аргументацию Путина. Один в один. Он как раз этим и объяснял свою "СВО" - защитой "братьев".Посмотрел видео об Иране, кот. вы порекомендовали. Зачем, не понял. Не услышал там ни одного нового слова, хотя видео достаточно длинное - 45 мин. Я бы сам после получасовой подготовки мог бы рассказать больше.Автор, вроде бы, упоминает все факты, но акценты...Да, возможно, трубы изношены (хотя откуда это известно, не понятно), но 6 лет подряд сильной засухи это не шутки.Да, устаревшие технологии. Но санкции против Ирана действуют уже не год-два, а десятки лет. Вы рассчитываете на крах РФ благодаря санкциям за несколько лет. Иран всё же послабее, а санкции действуют намного дольше.Хотя видео уже устарело - протесты подавлены, режим в очередной раз устоял.(Только не начинайте рассказывать, что я защищаю режим аятоллА вообще вы демонстрируете образцы демагогии.Я пишу о том, что не надо вмешиваться во внутренние дела другого государства, а вы рассказываете: "Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?" Нападение на другую страну - это внутреннее дело?Ваш в***р насчёт "шкіряних абажурів" даже комментировать не буду. Характеризует вас... не очень хорошо. Напомню только, что вы обижались (не только на меня) за гораздо меньшее.И да, я никого не отправляю на фронт, но вам было бы очень полезно побыть на передовой пару месяцев. Да хотя бы один. Может быть, до вас хоть что-то дошло.