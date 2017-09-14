RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16569165701657116572>
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:38

  Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.

Не може контролювати Україну, поки що не може. Більш правильно писати так )
Але Олексій мені не відповів про вивід військ і здачу Краматорську. А Ви як?
Просто Херсонська і Запорізька теж у конституції оркостану. Що робити? Здати одразу чи через час?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:А с шейхом о чём?


він активно допомагає і вже не перший рік в плані обміну полоненими і повернення тіл загиблих
prodigy
 
Повідомлень: 13141
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й знову приходимо до складного питання - якщо ціна твого власного виживання - життя ста інших людей - то це як? я так розумію для Letusrock це взагалі не питання, відповідь очевидна...


вчора писав про камінгаут Letusrock
він пропонує бути під*ром нам всім, бо для себе він визначився з орієнтацією
prodigy
 
Повідомлень: 13141
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я скажу що - дуже ЛАДу не подобається, що я регулярно показую, що сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології. отут він не тихо, а дуже голосно розповідає про хароших руських, й як їх трошки обдурили... а хто ж їх обдурив? чи може путін й є те, що хоче звичайний руський - 76% так точно?


писав вже не один раз, ще раз повторюю

працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина)
ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури


відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт


(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+)
а как со свободами, цензура? смотрите куда вас заведет моль через 5-10 лет


в 2017році переписувався останній раз, бачите як у вас сьогодні -немає свободи слова
відповідь: давайте про футбол, хокей...про політику не варто, бо до мене може постукати фсб (а чого ти боїшся, ти в Сінгапурі зараз-бо вайбер -все прослуховується, о така *уня малята
prodigy
 
Повідомлень: 13141
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:04

  stm написав:
  Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.

Не може контролювати Україну, поки що не може. Більш правильно писати так )
Але Олексій мені не відповів про вивід військ і здачу Краматорську. А Ви як?
Просто Херсонська і Запорізька теж у конституції оркостану. Що робити? Здати одразу чи через час?

Поки вимоги виводу військ лише з донбасу.
Контролювати україну? Це надто розпливчато, не розумію що ви маєте на увазі... щось типу російського набу для захисту російських інвестицій? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:06

  flyman написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.

Не може контролювати Україну, поки що не може. Більш правильно писати так )
Але Олексій мені не відповів про вивід військ і здачу Краматорську. А Ви як?
Просто Херсонська і Запорізька теж у конституції оркостану. Що робити? Здати одразу чи через час?

як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?

А робот бойовий?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17712
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:08

  flyman написав:як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?

У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
Востаннє редагувалось stm в Нед 25 січ, 2026 11:08, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.


так, правда, Ізраїль кожного року донатив мільони власних грошей, а палентинці гроші беруть, а Ізраїль знищити не припиняють

то чому ви, Лад, думаєте, що с русней можна домовитись? Звісно , що ситуація така, що Україна буде вести переговори (90% ціль-щоб Дони не образився не почав помсту), полонених міняти, балакати про "розграничение"(розведение войск).
Переговорщики в АБУДАБІ, хоч і мають генеральські погони-але вони пішаки (пешки в шахматах), вони нічого не вирішують і також тягнуть процес-це така театральна вистава для рудого Донні. (Доні це теж гарно розуміє, але це трохи рятує його імідж миротворця)
prodigy
 
Повідомлень: 13141
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:11

  stm написав:
  flyman написав:як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?

У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:15

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.


так, правда, Ізраїль кожного року донатив мільони власних грошей, а палентинці гроші беруть, а Ізраїль знищити не припиняють

то чому ви, Лад, думаєте, що с русней можна домовитись? Звісно , що ситуація така, що Україна буде вести переговори (90% ціль-щоб Дони не образився не почав помсту), полонених міняти, балакати про "розграничение"(розведение войск).
Переговорщики в АБУДАБІ, хоч і мають генеральські погони-але вони пішаки (пешки в шахматах), вони нічого не вирішують і також тягнуть процес-це така театральна вистава для рудого Донні. (Доні це теж гарно розуміє, але це трохи рятує його імідж миротворця)

це піаніст все хоче перевести в виставу для рудого, але трамп сам вміє вистави робити. Схоже продовження буде цікавішим ніж в януковича. Лишились варіанти саакашвілі і чеушеску.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16569165701657116572>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1104231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.