Краткое содержание

- Российские и украинские переговорщики завершили второй раунд переговоров при посредничестве США в Абу-Даби.

- В заявлениях трех сторон не было объявлено о достижении каких-либо соглашений.

- Москва и Киев заявляют о готовности к дальнейшим переговорам.

- Новый раунд переговоров состоится в следующее воскресенье в Абу-Даби, сообщил американский чиновник.

- Зеленский говорит, что встречи могут возобновиться уже на следующей неделе.

.......«Мы увидели много уважения между сторонами в зале, потому что они действительно стремились найти решения», — сказал чиновник (американский), говоривший на условиях анонимности.

Говоря о предстоящих на следующей неделе переговорах в Абу-Даби, американский чиновник выразил надежду на дальнейшие переговоры, возможно, в Москве или Киеве.

«По нашему мнению, подобные встречи должны состояться до того, как мы сможем провести двусторонние переговоры между (президентом России Владимиром) Путиным и Зеленским, или трехсторонние переговоры с Путиным, Зеленским и президентом Трампом. Но я думаю, что мы не так уж далеки от этого», — сказал чиновник.

.......

Представитель США заявил, что предложенные протоколы безопасности были восприняты многими как "очень и очень надежные".

«Украинцы и многие советники по национальной безопасности всех европейских стран ознакомились с этими протоколами безопасности. И все до единого, включая представителей НАТО, в том числе (генерального секретаря НАТО) Марка Рютте, заявили, что никогда не видели столь надежных протоколов безопасности», — сказал чиновник.

...........

Требование Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием для заключения любой сделки.