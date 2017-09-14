RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:09

  Banderlog написав:
  stm написав:Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)

І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:18

  prodigy написав:................
працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина)
ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури


відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт


(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+)
..........
У кас уже начались ложные воспоминания?
У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем.
.......
В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.

По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/12/27/4410952/
Курс тогда был 5,05, т.е. ср. зарплата в Киеве была 367 долл.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:22

  fler написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)

І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))

Как там, "только дура согласится меньше чем на 10к" (С)
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:24

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.


так, правда, Ізраїль кожного року донатив мільони власних грошей, а палентинці гроші беруть, а Ізраїль знищити не припиняють
.............

С палестинцами, которые на Зап. берегу Иордана и не под властью ХАМАСа всё-таки получше. Нельзя сказать, что мир да любовь, но хотя бы не воюют.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:32

)
  stm написав:
  Banderlog написав:Поки вимоги виводу військ лише з донбасу.

Давайте послідовно. Вивід військ з території де є оборонні споруди, які з 2014 якось не даються.........

Не могу ручаться, но насколько понимаю, основные оборонні споруди это донбасские города - предприятия и жилые дома. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли. Армейцы могут уточнить/исправить.
Що світить вашим дівчатам? )
А що їм світить у разі продовження війни ще ...надцять років?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:33

  ЛАД написав: Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.


нас, значить бомбами, а ми "Стараться поддерживать нормальные отношения"?
ви ж в курсі, що це мало б в обидва боки працювати? можливо також в курсі, що саме русня не хоче з нами "Стараться поддерживать нормальные отношения"? напевно знову, як завжди, будете стверджувати, що це саме ми в цьому винні?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:38

  ЛАД написав:)
  stm написав:Що світить вашим дівчатам?
А що їм світить у разі продовження війни ще ...надцять років?

Я что-то пропустил? - пошла информация, что кордон для всех будут закрывать? :shock:
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:43

вчера наяву видел как сбивают шахед, вернее как не могут сбить даже ракетами
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:58

  fler написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)

І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))
буркає поки, норовлива.
Але на 4му мож і сховається в паранджу :lol:
З чим Ви спорите пані Флер? Що рівноправя приводить до бездітності?
Воно ж має оборотну медаль, права мають урівноважуватись обовязками а коли обовязками нагружають лиш чоловіків, а додаткові права забирають то вони розбігаються.
А тут ще й на вихідні хочете щоб чоловік квочив? ) нє, може такі случаї десь є.. но не в нашому районі. В нас багодітні, цигани, кавказці, віруючі православні, ортодоксальні юдеї, і протестанти (окрім свідків, там бабська яма).
Фактори малодітності для жінок це вища освіта, безбожність і сексуальна свобода.
Це приводить до вимирання нації.
Ідея вдягнути чоловіка в спідницю щоб він став жоноподобним для врівноваження чоловікоподібності жінок... хз надо якось окрім заливати їх пивом іще й медимекаментозно якось :lol: ... цікавий експеримент, но поки результатів не бачу.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:04

Информации о переговорах маловато и это естественно.
Никаких подписанных соглашение от вчерашней встречи я лично не ожидал. За один лень можно согласовать условия капитуляции, а не мирного договора.
Сказать, что переговоры сорваны не могу.
Радует хотя бы то, что назначена следующая встреча. И не через месяц или "когда-нибудь", а всего через неделю. С обеих сторон достаточно серьёзные делегации.
И мне слабо верится, что единственный нерешённый вопрос это вывод ЗСУ из Донецкой области. Буду сильно удивлён, если это действительно так. Требования Путина были значительно шире.
Или всё остальное уже согласовано?
И вопрос НАТО? И репарации? И многое другое.
Краткое содержание
- Российские и украинские переговорщики завершили второй раунд переговоров при посредничестве США в Абу-Даби.
- В заявлениях трех сторон не было объявлено о достижении каких-либо соглашений.
- Москва и Киев заявляют о готовности к дальнейшим переговорам.
- Новый раунд переговоров состоится в следующее воскресенье в Абу-Даби, сообщил американский чиновник.
- Зеленский говорит, что встречи могут возобновиться уже на следующей неделе.
.......«Мы увидели много уважения между сторонами в зале, потому что они действительно стремились найти решения», — сказал чиновник (американский), говоривший на условиях анонимности.
Говоря о предстоящих на следующей неделе переговорах в Абу-Даби, американский чиновник выразил надежду на дальнейшие переговоры, возможно, в Москве или Киеве.
«По нашему мнению, подобные встречи должны состояться до того, как мы сможем провести двусторонние переговоры между (президентом России Владимиром) Путиным и Зеленским, или трехсторонние переговоры с Путиным, Зеленским и президентом Трампом. Но я думаю, что мы не так уж далеки от этого», — сказал чиновник.
.......
Представитель США заявил, что предложенные протоколы безопасности были восприняты многими как "очень и очень надежные".
«Украинцы и многие советники по национальной безопасности всех европейских стран ознакомились с этими протоколами безопасности. И все до единого, включая представителей НАТО, в том числе (генерального секретаря НАТО) Марка Рютте, заявили, что никогда не видели столь надежных протоколов безопасности», — сказал чиновник.
...........
Требование Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием для заключения любой сделки.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-foreign-minister-says-putin-cynically-attacked-during-abu-dhabi-talks-2026-01-24/ Сложно делать выводы из таких сообщений.
Единственное, что интересно - что за "столь надежных протоколов безопасности".
