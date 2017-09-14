stm написав:Я не така смілива, не згодна навіть на 1. ) Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)
І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))
prodigy написав:................ працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина) ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури
відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт
(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+) ..........
У кас уже начались ложные воспоминания? У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем. ....... В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.
По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
Как там, "только дура согласится меньше чем на 10к" (С)
ЛАД написав: Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами. Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.
нас, значить бомбами, а ми "Стараться поддерживать нормальные отношения"? ви ж в курсі, що це мало б в обидва боки працювати? можливо також в курсі, що саме русня не хоче з нами "Стараться поддерживать нормальные отношения"? напевно знову, як завжди, будете стверджувати, що це саме ми в цьому винні?
буркає поки, норовлива. Але на 4му мож і сховається в паранджу З чим Ви спорите пані Флер? Що рівноправя приводить до бездітності? Воно ж має оборотну медаль, права мають урівноважуватись обовязками а коли обовязками нагружають лиш чоловіків, а додаткові права забирають то вони розбігаються. А тут ще й на вихідні хочете щоб чоловік квочив? ) нє, може такі случаї десь є.. но не в нашому районі. В нас багодітні, цигани, кавказці, віруючі православні, ортодоксальні юдеї, і протестанти (окрім свідків, там бабська яма). Фактори малодітності для жінок це вища освіта, безбожність і сексуальна свобода. Це приводить до вимирання нації. Ідея вдягнути чоловіка в спідницю щоб він став жоноподобним для врівноваження чоловікоподібності жінок... хз надо якось окрім заливати їх пивом іще й медимекаментозно якось ... цікавий експеримент, но поки результатів не бачу.
Информации о переговорах маловато и это естественно. Никаких подписанных соглашение от вчерашней встречи я лично не ожидал. За один лень можно согласовать условия капитуляции, а не мирного договора. Сказать, что переговоры сорваны не могу. Радует хотя бы то, что назначена следующая встреча. И не через месяц или "когда-нибудь", а всего через неделю. С обеих сторон достаточно серьёзные делегации. И мне слабо верится, что единственный нерешённый вопрос это вывод ЗСУ из Донецкой области. Буду сильно удивлён, если это действительно так. Требования Путина были значительно шире. Или всё остальное уже согласовано? И вопрос НАТО? И репарации? И многое другое.
Краткое содержание - Российские и украинские переговорщики завершили второй раунд переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. - В заявлениях трех сторон не было объявлено о достижении каких-либо соглашений. - Москва и Киев заявляют о готовности к дальнейшим переговорам. - Новый раунд переговоров состоится в следующее воскресенье в Абу-Даби, сообщил американский чиновник. - Зеленский говорит, что встречи могут возобновиться уже на следующей неделе. .......«Мы увидели много уважения между сторонами в зале, потому что они действительно стремились найти решения», — сказал чиновник (американский), говоривший на условиях анонимности. Говоря о предстоящих на следующей неделе переговорах в Абу-Даби, американский чиновник выразил надежду на дальнейшие переговоры, возможно, в Москве или Киеве. «По нашему мнению, подобные встречи должны состояться до того, как мы сможем провести двусторонние переговоры между (президентом России Владимиром) Путиным и Зеленским, или трехсторонние переговоры с Путиным, Зеленским и президентом Трампом. Но я думаю, что мы не так уж далеки от этого», — сказал чиновник. ....... Представитель США заявил, что предложенные протоколы безопасности были восприняты многими как "очень и очень надежные". «Украинцы и многие советники по национальной безопасности всех европейских стран ознакомились с этими протоколами безопасности. И все до единого, включая представителей НАТО, в том числе (генерального секретаря НАТО) Марка Рютте, заявили, что никогда не видели столь надежных протоколов безопасности», — сказал чиновник. ........... Требование Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием для заключения любой сделки.