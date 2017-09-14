|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:18
Banderlog написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав: Стараться
поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.
нас, значить бомбами, а ми "Стараться
поддерживать нормальные отношения"?
ви ж в курсі, що це мало б в обидва боки працювати? можливо також в курсі, що саме русня не хоче з нами "Стараться
поддерживать нормальные отношения"? напевно знову, як завжди, будете стверджувати, що це саме ми в цьому винні?
русня яка була 30 років тому така і є. Політичний курс змінила Україна.
Не хочеться враховувати такого сусіда? Переїхайте в гренландію. Там трамп скоро по мільйону доляриків всім дасть.
Ви переводите розмову в категорії моралі та справедливості. Но нажаль це не абсолютні категорії. Для вас справедливо одне для росіянина інше.
ні, руські 30 років тому, 20 років тому й зараз - зовсім різні. як й німці в 25 році, 35-38 та 45 році. руські зараз напевне 41-42 роки по аналогії...
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:20
Shaman написав:
схоже, що так - у хустці. релігійні фанатики бувають не лише серед мусульман. й ставлення до жінок - схоже. таке враження, що Домострой їм в одному місці викладали
В Москве религиозная мамаша, получив в церкви очередную накрутку о радостях «царствия небесного» и сказочном комфорте райской жизни, вернувшись, задушила ремнем 5-летнего любимого сына, а затем еще и утопила тельце в ванной.
Гражданочка абсолютно уверена в том, что сделала доброе и богоугодное дело, ибо согласно церковной доктрине, дети до 7 лет безгрешны и «рай» им гарантирован.
Это случай не первый и даже не сотый. Разумеется, он и не последний.
Конечно же тетку арестовали, признали умоповрежденной и с воем сирен увезли
в психушку.
А тех, кто идиотку подучил разумеется,не увезли и психически больными не признали.
Конечно, большая часть вдохновителей давно мертвы, но есть и те, кто настойчиво продолжает пропагандировать маразм «святых отцов»: апостола Павла, преподобного Силуана Афонского, Антония Сурожского и прочих.
Есть и вдохновляющий верующих пример святой Софии, которая приложила массу усилий к тому, чтобы три ее дочки -Вера,Надежда и Любовь умерли в страшных муках.
Немыслимая радость «рая» и «встречи со Христом» - фундаментальный лейтмотив всей христианской догматики.
Однако, в той «Скорой», что сегодня мчалась в дурдом, мать-душительница сидела одна. Гундяева в смирительной рубашке рядом с ней не наблюдалось.
я вже почав турбуватись за дітей і дружину Бандерлога
, як повернеться з війни-почне виховання по гундяєвським заповітам
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:21
Banderlog написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Чтобы не было подозрений в деменции в гораздо меньшем возрасте, научитесь хоть что-нибудь понимать.
Я никого не отправляю в окопы.
Но человек, который расписывается в своём пламенном патриотизме, во время войны должен быть на фронте. Или хотя бы рваться туда. А если он сидит спокойно в глубоком тылу, должен вести себя несколько тише и скромнее. И меньше обвинять других в каких-то там "нарративах" и трусости.
відправляєте аж бігом, не треба задню давати... от мені цікаво - патріотизм завжди в іронічному сенсі, але вистачає нахабності повчати іншим. тобто ухилянти та зрадофіли тут верещать, аж глохнеш від їх вереску - а я маю що? тихо - це як? що саме не подобається
В твоїх дописах не подобається що вони не з окопу
. Хочеш воювати? Воюй місцця на передку вже є і черг в воєнкоматі нема.
щось ти забагато на себе взяв, херр майор. отримаєш генерала, тоді спробуєш пограти у володаря доль... от твої дописи не з окопу, з фронту - але вибач - суцільна маячня. що далі?..
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:24
Shaman написав:
ні, руські 30 років тому, 20 років тому й зараз - зовсім різні. як й німці в 25 році, 35-38 та 45 році. руські зараз напевне 41-42 роки по аналогії...
не знаю на якій стадії знаходяться хороші руські
, але палять контору фелікса вони регулярно
гей-ведучий Намедні Льоня парфенов (до речі любовник кості ернста) проколовся на любові до дітей (як Остап Ібрагімович Бендер)
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:26
ще одна консерва (типа потерпав від влади путіна) Евгений Кісельов, офіцер кгб зі стажем 45 років
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:30
Banderlog написав:
pesikot написав: Banderlog написав:
я писав і писав що в випадку якщо зеля зірве переговори вдарять.
Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись
Удари по енергетиці були ? Були.
Справа не в Зелі, справа в рашистах
Справа в зелі. зеля відмовився від миру.
Війна продовжується.
Рашисти вдарили знову масовано по енергетиці. З чим ти не згоден?
Про те що буде масований удар після зриву переговорів знали ВСІ.
Серйозні люди і посольства вивезли сімї на вихідні.
І звернення кличка було, що в кого є куди їхати - їдьте.
Тут боксеру плюсик, хоч в нього як і в решти українських можновладців діти за кордоном, але він хоч не закликає народ на шашлики і грітись самотиками
від миру ще ніхто не відмовився. ви очікували, що перемовини будуть один день? тому казати про зрив перемовин зарано. те, що Раша продовжить терор з метою змусити Україну до своїх умов - оце відкрили секрет Полішенеля.
тому не підігравайте нашим ворогам, а наші представники нехай й далі намагаються відстоювати інтереси країни та її населення.
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:33
ЛАД первое золотое правило чекиста: окупируй соседнюю страну и назови окупацию "гражданской войной", именно єто вы продвигали в 2014-18 годах (отрицали наличие регулярных войск в Донбассе)
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:33
wild.tomcat написав:
так все це ж і про русню сказати можна. не подобається сусід - русня, гоу ту зе мун, на ...
але поки що запишемо - це чомусь саме ми не хочемо "Стараться
поддерживать нормальные отношения".... так, щоб не забути.
Ви добре говорите, но в них є ракети а в нас нема.
Ця безкінечна війна лічно мене вже підзадовбала.
Думаю в зелі було достатньо часу як договоритись з ними так і фламінгів наклепати.
Не бачу перспектив, що вони внєзапно полетять на місяць
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:36
Banderlog написав: fler написав:
Хіба москалі пропонували мир? Де? Їх пропозиція, а точніше - ультиматум - ЗСУ мають вийти з решти Донбасу (який рф не може захопити), після чого рф погодиться почати переговори
про мир. Тобто Україна готова почати переговори про мир "просто так, без якихось умов", а рф - ні. То в кому справа?
просто так то як?
на просто так треба було рік тому погоджуватись поки нас захід підтримував. Зара умови які нам пропонують погіршились, і пропонує не тільки рф, умови рф погоджені в сша
і сша буде їх продавлювати через підконтрольні їм засоби.
Через набу, мвф, нацбанк, сбу...
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.
нічого не погіршувалось, я ж кажу не грайте на боці ворога. які саме умови рф та що з них погоджено з США, знає дуже обмежене коло людей, й ви близько не там.
зможе чи зможе захопита Донбас - питання відкрите. ваше написання теж хотілки, а не реальність. так - знищити краматорську агломерацію та покласти ще 1 млн людей за кілька років - такий варіант є. але чи він дуже вірогідний? будь-яка притомна людина розуміє, що це піррова перемога, якщо не гірше...
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:39
stm написав: flyman написав:
як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?
У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна
. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
щось ви теж дуже категоричні - зараз не згодна, з'явиться чоловік - думка різко зміниться
