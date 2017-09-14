Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год. Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться. Плюс вартість проїзду. Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?
а в китаї які ціни за 400 км? Брешуть люди що там ціна 5 доларів за 100 км . Може це тому що в них ідеї майдану не перемогли? І в керівників стало розуму на площі вивести танки?
Ну не подобається порівняння поїздами давай інше, допустим зате ми будуєм найкращі літаки. Нє? Не будуєм? Кораблі в нас роблять? Автомобілі? Теж ні? То скажи свій параметр по чому видно, що Україна розвинута країна? Ну крім гейпарадів і гідності бо я ці ознаки за розвинутість не признаю. Та і ти, я думаю, вибрав б при змозі іншу країну для проживання.
Китай. Зараз потяги не їздять зі швидкістю 400 км/год, але 350 їдуть. 400 км/год планують, потяг Fuxing CR450. Зараз вартість другого класу Шанхай → Пекін (1318 км): від $79 АЛЕ це другий клас, сидячі особисто я не люблю на великі відстані, мені оцей Хюндай не дуже, я краще полежу у купе. Купе не знаю чи існують на таких швидкостях. В Європі купе в принципі існють, але ціни на них сурйозно вищі, ніж всю ніч сидіть, краще вже літаком.
Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.
Відтепер російські дипломати, співробітники консульських установ, адміністративно-технічний чи обслуговуючий персонал дипломатичних місій або консульських установ та члени їхніх сімей мають щонайменше за 24 години повідомляти про поїздку чи транзит державі-члену ЄС, в якій у них немає акредитації.
Повідомлення повинно містити, зокрема, інформацію про транспорт, пункт в'їзду на територію країни та дату, а також пункт і дату виїзду.
"Це зобов'язання спрямоване на забезпечення обізнаності держав-членів на тлі дедалі більш ворожої розвідувальної діяльності, яка підтримує агресію Росії проти України", - зазначалося у рішенні Ради ЄС від 23 жовтня. Ворожа розвідувальна діяльність, додали у ЄС, включає шпигунство, поширення дезінформації про війну РФ проти України з метою спотворення громадської думки. https://www.dw.com/uk/u-es-nabuli-cinno ... a-75648701
Та мені байдуже на паради, і на тих хто в них бере участь. І я не обязаний бути толерантнішим з вами хто проти миру і не йде воювати. З якої радості ви Україну відносите до розвинутих країн коли айфон роблять у комуністичному вєтнамі? По чім розвиток міряєте? По толерантності до чужинців? До мов? Культур? Релігій? А ви точно стали толерантнішими? Може якісь інші критерії є розвинутості? Допустим середня тривалість життя? Не підходить? Ну тоді повернемось до поїздів. Особисто я краще з чернівців до одеси поїду другим класом чи навіть стоячи. Чим першим класом з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса. Мені здається такий маршрут це не ознака розвинутості країни..
погано розумієш логістику-пряма дорога тільки через територію Молдови(на авто)
24 січня в МЗС Росії заявили, що Москва, мовляв, наполягає на припиненні переслідування Києвом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), як «умову для миру» в Україні.
Представники Кремля, повторюючи свої пропагандистські наративи, часто вимагають, щоб будь-яке військове або дипломатичне завершення війни враховувало її «першопричини».
Як зазначають в Інституті вивчення війни, Кремль давно контролює духовну доктрину РПЦ і використовує УПЦ МП як інструмент гібридної війни, навʼязуючи російську ідеологію українському суспільству та переслідуючи релігійні меншини на окупованій території України.
ти перший заважаєш укладення миру, якби не ходив до рпц(упц), контора закрилась сама (збанкрутувала), а ти своїми грошима підтримуєш не тільки бізнес, а контр-українську пропаганду і московську ідеологію