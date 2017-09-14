RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відтепер російські дипломати, співробітники консульських установ, адміністративно-технічний чи обслуговуючий персонал дипломатичних місій або консульських установ та члени їхніх сімей мають щонайменше за 24 години повідомляти про поїздку чи транзит державі-члену ЄС, в якій у них немає акредитації.

Повідомлення повинно містити, зокрема, інформацію про транспорт, пункт в'їзду на територію країни та дату, а також пункт і дату виїзду.

"Це зобов'язання спрямоване на забезпечення обізнаності держав-членів на тлі дедалі більш ворожої розвідувальної діяльності, яка підтримує агресію Росії проти України", - зазначалося у рішенні Ради ЄС від 23 жовтня. Ворожа розвідувальна діяльність, додали у ЄС, включає шпигунство, поширення дезінформації про війну РФ проти України з метою спотворення громадської думки.
https://www.dw.com/uk/u-es-nabuli-cinno ... a-75648701
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:04

  pesikot написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Ну крім гейпарадів


Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Якщо людина постійно пише про гей-паради, то він латентний гомосексуаліст

Старик Фройд не дасть збрехати про це


а якщо хлопець з Кавказу і перше кохання це коза, друге товариш, а потім 10 дітей (від 4 дружин), то це джигіт, вай какой маладец

Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:13

  Water написав:

АЛЕ це другий клас, сидячі особисто я не люблю на великі відстані, мені оцей Хюндай не дуже, я краще полежу у купе. Купе не знаю чи існують на таких швидкостях. В Європі купе в принципі існють, але ціни на них сурйозно вищі, ніж всю ніч сидіть, краще вже літаком.

Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Та мені байдуже на паради, і на тих хто в них бере участь.
І я не обязаний бути толерантнішим з вами хто проти миру і не йде воювати.
З якої радості ви Україну відносите до розвинутих країн коли айфон роблять у комуністичному вєтнамі?
По чім розвиток міряєте? По толерантності до чужинців? До мов? Культур? Релігій?
А ви точно стали толерантнішими? Може якісь інші критерії є розвинутості? Допустим середня тривалість життя? Не підходить? Ну тоді повернемось до поїздів.
Особисто я краще з чернівців до одеси поїду другим класом чи навіть стоячи. Чим першим класом з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса. Мені здається такий маршрут це не ознака розвинутості країни..
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса.

погано розумієш логістику-пряма дорога тільки через територію Молдови(на авто)

24 січня в МЗС Росії заявили, що Москва, мовляв, наполягає на припиненні переслідування Києвом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), як «умову для миру» в Україні.

Представники Кремля, повторюючи свої пропагандистські наративи, часто вимагають, щоб будь-яке військове або дипломатичне завершення війни враховувало її «першопричини».

Як зазначають в Інституті вивчення війни, Кремль давно контролює духовну доктрину РПЦ і використовує УПЦ МП як інструмент гібридної війни, навʼязуючи російську ідеологію українському суспільству та переслідуючи релігійні меншини на окупованій території України.



ти перший заважаєш укладення миру, якби не ходив до рпц(упц), контора закрилась сама (збанкрутувала), а ти своїми грошима підтримуєш не тільки бізнес, а контр-українську пропаганду і московську ідеологію
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:29

  Banderlog написав:То скажи свій параметр по чому видно, що Україна розвинута країна? Ну крім гейпарадів і гідності бо я ці ознаки за розвинутість не признаю.

високий % жінок із вищою освітою (і просто освітою),
широкі права для жінок,
низька народжуваність
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:34

  Banderlog написав:Та мені байдуже на паради, і на тих хто в них бере участь.
І я не обязаний бути толерантнішим з вами хто проти миру і не йде воювати.

Тобто, ви вважаєте шо гей-паради проти миру, та учасники не хочуть йти воювать?
З якої радості ви Україну відносите до розвинутих країн коли айфон роблять у комуністичному вєтнамі?

Китай вони ж теж комуняки.
Айфон роблять й в Індії, шо це означає, виробництво айфонів це ознака розвинутості держави? А якщо у Європі, Австралії айфони не виробляють?
По чім розвиток міряєте? По толерантності до чужинців? До мов? Культур? Релігій?

Саме так.
А ви точно стали толерантнішими?

До гей-парадів? Так.
Я особисто знаю хто з моїх знайомих їздив на антимайдан за гроші, хто потім почав працювать на москалів.
Ну й трішки обізнаний за ваших москальських господарів, за якими ви дуже сумуєте, тримаючи під подушкою румунський паспорт, обіцяючи виїхать до кума у Португалію.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:37

  Banderlog написав:Особисто я краще з чернівців до одеси поїду другим класом чи навіть стоячи. Чим першим класом з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса. Мені здається такий маршрут це не ознака розвинутості країни..
вот вам прямой поезд Черновцы Одесса. Есть даже женское и детское купе в 2р раза дороже мужского!! дискриминация!!! купе для геев вообще наверное 1600 стоить будут, когда их придумают. Зато никакого конфликта интересов. Дети отдельно, женщины и геи отдельно. 21й век!
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:55

Зеленский вновь дал понять, что Украина не отдаст свою территорию россии, и заявил, что всем необходимо искать компромисс, в том числе и американцам.

"Наша позиция по нашей территории и территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторяться не будет. Все знают нашу позицию. Мы воюем за своё государство, за своё. Мы не воюем за территорию чужой страны. Поэтому, я думаю, какие могут быть вопросы к нам", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сказал, что Украине нужны двусторонние гарантии безопасности от США и Европы.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:55

сепарація

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Особисто я краще з чернівців до одеси поїду другим класом чи навіть стоячи. Чим першим класом з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса. Мені здається такий маршрут це не ознака розвинутості країни..
вот вам прямой поезд Черновцы Одесса. Есть даже женское и детское купе в 2р раза дороже мужского!! дискриминация!!! купе для геев вообще наверное 1600 стоить будут, когда их придумают. Зато никакого конфликта интересов. Дети отдельно, женщины и геи отдельно. 21й век!
Зображення

цікаво, це ж сепарація
