Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:57

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а поїзда 400 км/ч. й що? багато китайців на них іздять? ми вже жили в країні з найбільшими ракетами та літаками, а в туалеті використовували газетки. й головне - Китай так піднявся, бо Ден започаткував співпраця з Заходом. після цього ці поїзди й виникли. але ти цього так й не розумієш. можеш подивитися через кордон від Китаю, коли співпраці немає - КНДР. яка там зараз пайка рису на день?..
та це понятно.
не понятно чого захід співпрацює з китаєм ?
А не з розвиненою Україною? Чого комуністичний вєтнам робить айфон а капіталістична Україна з гейпарадами тільки соняшникову олію? Чи які там ще ознаки розвинутості?

бо Китай почав співпрацювати з Заходом, коли ви ще червоний галстук зав'язували або взагалі було в проєкті або поза проєктом...

ви реально не розумієте причини? чи так вмикаєте дурника? бо на початку в Китаї була необмежена кількість бажаючих працювати, кількість сільського населення була велика. й працювати по 6/12 в нас теж не так розповсюджено.

чого до нас не йде Захід? а чому хтось досі бажає мати щось спільне з руськими? Польща пішла на Захід - є результат, ми вошкалися з Рашею - теж маємо результат.

й ще варіант - скільки коштує отримати нове під'єднання по еенергії - це ж твоя тема? від розміру хабаря очі лізуть на лоба? а як інакше Бандерлог з колегасиками буде жити, ще й церкву утримувати? а потім - а чого в нас немає нового виробництва?..
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:57

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Особисто я краще з чернівців до одеси поїду другим класом чи навіть стоячи. Чим першим класом з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса. Мені здається такий маршрут це не ознака розвинутості країни..
вот вам прямой поезд Черновцы Одесса. Есть даже женское и детское купе в 2р раза дороже мужского!! дискриминация!!! купе для геев вообще наверное 1600 стоить будут, когда их придумают. Зато никакого конфликта интересов. Дети отдельно, женщины и геи отдельно. 21й век!
Зображення

А тепер пане психолог берем карту, відкриваєм деталі маршруту і малюєм пункт за пунктом а потом думаєм який він к чортячій матері прямий? :lol:
Banderlog
  flyman написав:цікаво, це ж сепарація
ты бы какое купе выбрал если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?
Wirująświatła
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?

бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?

Да ти моцно тримаєшси
за пропирдяний диван :lol: .

як ти тему не переводь, а все ти тоді накинув не по темі. але визнати помилку - "справжні" чоловіки так не роблять...
Shaman
нелогічно-безсенсовне

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:цікаво, це ж сепарація
ты бы какое купе выбрал если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?

питання нелогічно-безсенсовне
flyman
  Banderlog написав:А тепер пане психолог берем карту, відкриваєм деталі маршруту і малюєм пункт за пунктом а потом думаєм який він к чортячій матері прямий?
а зачем вам в Одессу? в Румынию нужно бежать.
Wirująświatła
  Wirująświatła написав:если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?

Так він не їздить в купе з мужланами.
PS: Психологиня, хто вас випустив з Психів?
  Water написав:
  Wirująświatła написав:если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?

Так він не їздить в купе з мужланами.
PS: Психологиня, хто вас випустив з Психів?

̶у̶б̶е̶й̶с̶я̶ хорошего вечера.
Wirująświatła
  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.

Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?

а в китаї які ціни за 400 км? :lol: Брешуть люди що там ціна 5 доларів за 100 км . Може це тому що в них ідеї майдану не перемогли? І в керівників стало розуму на площі вивести танки?

як це я такий перл пропустив. ще раз повторюю для тебе, бо схоже одного разу мало. Китай розвинений, бо співпрацював з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.

країни, де Майдан не вийшов - Біларусь, Венесуела чи Іран. обирай, де б легше ІСНУВАТИ...

свої особисті проблеми від Майдану не намагайся розтягнути на всю країну...
Shaman
  Water написав:
  Banderlog написав:Та мені байдуже на паради, і на тих хто в них бере участь.
І я не обязаний бути толерантнішим з вами хто проти миру і не йде воювати.

Тобто, ви вважаєте шо гей-паради проти миру, та учасники не хочуть йти воювать?
З якої радості ви Україну відносите до розвинутих країн коли айфон роблять у комуністичному вєтнамі?

Китай вони ж теж комуняки.
Айфон роблять й в Індії, шо це означає, виробництво айфонів це ознака розвинутості держави? А якщо у Європі, Австралії айфони не виробляють?
По чім розвиток міряєте? По толерантності до чужинців? До мов? Культур? Релігій?

Саме так.
А ви точно стали толерантнішими?

До гей-парадів? Так.
Я особисто знаю хто з моїх знайомих їздив на антимайдан за гроші, хто потім почав працювать на москалів.
Ну й трішки обізнаний за ваших москальських господарів, за якими ви дуже сумуєте, тримаючи під подушкою румунський паспорт, обіцяючи виїхать до кума у Португалію.
в мене нема господаря, я вільнонайомний. А я знаю учасників антимайдану хто пішов добровольцем в 22му і кому вже руки повідривало поки ви потужнічали в поїзді париж берлін. :lol:
чого під подушкою румунський паспорт? Нормально я його тримаю, разом з грошима і запасними обоймами до зброї :lol:
да, я вважаю що прихильники майдану і "європейських" цінностей ухиляються.
От візьмем для прикладу вас? Ви учасник майдану? Як ставились до тих подій? Зараз воюєте?
Banderlog
