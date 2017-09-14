Додано: Пон 26 січ, 2026 02:48

Shaman написав: ..........

от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...

Да, прямо такую глупость вы не говорите.Но вы регулярно пишете, что никакие договоры с РФ невозможны, никаким договорам с ними доверять нельзя. И любой мир/перемирие закончится через год-два новой войной. Это не означает, что надо воевать до...? не знаю до чего. Вы не пишете, а додумывать за вас не буду - вы обижаетесь.Да, в том, что"у и другим приходится воевать, виноват Путин (патриарх только косвенно - не он принимает решение воевать или нет).Но вот в том, что нашим солдатам и офицерам приходится воевать уже 4 года без смены и единственные варианты для них уйти от войны это 3-й ребёнок или по уходу, тяжёлые ранения или (тьфу-тьфу) гибель виноваты и вы, и другие диванные патриоты.И само собой откровенные ухилянты.Но, уже писал, с откровенными ухилянтами всё понятно и вопросов нет. Они честно пишут, что воевать не хотят и не будут (по возможности). И выступают завойны.А вот что мешает тем, кто за продолжение заменить на фронте"а и других?