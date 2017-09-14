|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:40
Banderlog написав: katso написав: Shaman написав:
як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?
Ага. Продовжуй, чого там - США може, Данія може - то ми за Данію чи за США?
Я б за сша але ці довбодятли понятно будуть топити за данію
Соскін пропонує Барону женитися на принцесі в посазі з Гренладіяю. Тема вирішено полюбовно. І я там був, мед пив!
1
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:43
ЛАД написав: Shaman написав:
забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
У вас плохо со зрением?
Я привёл цифру именно по Киеву.
Да, тень у нас была и есть, но это нам обсуждать бесполезно, вы скажете в 3 раза, а я скажу "процентов на 20". И то, и другое будет голословно.
"ІТ тоді як такого ще масового не було". но вообще ІТишники уже были. И не единичные.
Но вообще-то речь была не о том.
Говорили о том, что в РФ заработки были выше и довольно заметно.
Надеюсь, с этим вы спорить не будете.
розмова йшла про те, які зарплати в Києві. те, що ви про такі не чули, не означає, що їх не було. й чимало таких вакансій
але ви кажете зі стелі 20% а я - з досвіду. ось й вся різниця. ви взагалі працювали в ті часи? чи бізнес мучали?
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:47
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
й ще варіант - скільки коштує отримати нове під'єднання по еенергії - це ж твоя тема? від розміру хабаря очі лізуть на лоба? а як інакше Бандерлог з колегасиками буде жити, ще й церкву утримувати? а потім - а чого в нас немає нового виробництва?..
А я-то думал, почему у нас так сложно подключиться к сети!
А оно вон что... Оказывается это всё из-за Banderlog
"а!
И западные капиталы к нам не идут из-за него же!
ще раз - ви заперечуєте, що отримання під'єдання до електромережі - це дуже дороге та корупційне дійство? зараз може легше, а раніше - ви дома головних енергетиків обленерго бачили?
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:51
ЛАД написав:Water
...
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
а хто сказав, що Україна розвинена країна? знову щось вигадали, а тепер заперечуєте? в України є можливість стати розвиненою країною. а в Біларусі немає, там шлях Венесуели,й то, поки є дотація від Раші.
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:53
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Якщо за рік
після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять
, то я проблеми не бачу
.......
Вы серьёзно верите в такое?
Вони вже вкладають і відновлюють. Шлють обладнання
Правда.
Точнее, помогают поддерживать хоть какую-то их работу.
И им это сегодня
нужно, чтобы мы продолжали воевать. Как и что будет после
войны, хтозна.
А разбитые эл-станции можно отстроить за год?
які саме - теплові, як були? напевне ні. й потрібно, в нас до війни в ТЕС був чималий надлишок потужностей, вони працювали, доки не вийдуть зі строю. а більш компактні генерації гадаю за рік побудувати можливо.
що буде після війни - побачимо. я вже казав, ми знаємо де не буде нічого - на окупованих територіях...
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 26 січ, 2026 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:59
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
може спочатку озвучите ці параметри ?
По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педерація
А Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...
Тому ВВП на особу- це ще не все.
Согласен, не все.
Так приведите параметры, по которым Украину можно отнести к развитым странам.
А сравнение Польши с РФ... смотря что и как сравнивать. Польша не способна построить ни самолёты, ни космические ракеты, ни комплексы ПВО. И ещё многое не может.
а Раша що, може? це або спадщина срср, або імпорт. як срср, Раша самостійно не може зробити майже нічого. а те, що робить - за рахунок населення. ми вже побачили рівень життя в руській глибинці. тільки срср забирав гроші, та вкладав в оборонку, а в Раші - спочатку крадуть, а залишки а оборону. а єдина перспектива для населення заробити гроші - це піти вбивати громадян іншої країни, й самому там загинути.
тому з точки зору економіки Польща звісно більш розвинена країна, ніж Раша. на Раші ще й нафта з газом є. але навіть те, що є зараз розвалюється через війну Раші.
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:01
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
може спочатку озвучите ці параметри ?
По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педерація
А Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...
Тому ВВП на особу- це ще не все.
Согласен, не все.
Так приведите параметры, по которым Украину можно отнести к развитым странам.
А сравнение Польши с РФ... смотря что и как сравнивать. Польша не способна построить ни самолёты, ни космические ракеты, ни комплексы ПВО. И ещё многое не может.
Ясно
чим кровожерливіший режим - тим він розвинутіший..
Вмієш будувати бомбардувальники за рахунок власного населення в якого навіть унітазів немає .. - то ти розвинутий....
А живеш спокійним життя, не вбиваєш сусідів, радієш дітям/внукам - то це не розвинута країна...
І цей довбень буде нас чомусь вчити?
ПС
наш совок навіть не в стані зрозуміти що ВВП мілітаристичної держави і ВВП мирної Держави - мають різне наповнення...
Якщо ВВП Польщі 14000 доларів на особу і складається з продукції автопрому, сільського господарства, легпрому і так далі ( тобто з того що споживає населення)
А ВВП Педерації тих самих 14000 на особу в яких 5000 це гармати/танки/ракети - яких на хліб не намажеш
То відчуття педераційника по якості життя і відчуття поляка такі самі як в порівнянні
Поляк-14000____________москаль 14000-5000=9000....
От тому то Полякам не потрібен Львів , їм і Варшави з Краковом достатньо
А москаль засрав Кенігсберг з Сахаліном - і вирішив що треба ще й схід України засрати і побачивши там унітази , почав їх швиденько вивозити і дамби взривати щоб водопостачання було відсутнє , бо тоді (без вкрадених унітазів і води) легше засирати захоплене.
Бо незасраним його показувати своїм громадянам не з руки - будуть здивовані чистотою і порядком в Державі з ВВП в три рази меншим ніж в них.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 26 січ, 2026 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:02
Shaman написав: ЛАД написав:Water
...
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
а хто сказав, що Україна розвинена країна? знову щось вигадали, а тепер заперечуєте? в України є можливість стати розвиненою країною. а в Біларусі немає, там шлях Венесуели,й то, поки є дотація від Раші.
ти казав що після майдану в україни появились ознаки розвинутої країни. А я спитав які саме? Поки відповіді щось не чути.
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:03
Shaman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
ось коли будуть розвинуті громадяни, які не ходять до секти гундяя, і які не голосують "хоч поржом" як долярчик, може щось по троху почне мінятись
.......
Ну, ясно.
Громадяни не такі. Поэтому ми й досі не розвинуті.
А Китае 30 лет назад такі були?
А во Вьетнаме такі?
Везде достатньо розвинуті, только украинцы какие-то недоделанные?
коли українці будуть працювати по 6/12 - подивимось на результат. ......
ще раз - яккби в 90 роки зробили, як поляки, як Китай - повна співпраця з Заходом, то й результати були б інші...
А ото "коли" - оно коли наставать начнет? А то последние 30 лет и 5/8(9) не особо работали - так, часы отсиживали (если на ту же Раду глянуть)...
"Если бы да яккби..." (с)
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:03
Shaman написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Якщо за рік
після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять
, то я проблеми не бачу
.......
Вы серьёзно верите в такое?
Вони вже вкладають і відновлюють. Шлють обладнання
Правда.
Точнее, помогают поддерживать хоть какую-то их работу.
И им это сегодня
нужно, чтобы мы продолжали воевать. Как и что будет после
войны, хтозна.
А разбитые эл-станции можно отстроить за год?
які саме - теплові, як були? напевне ні. й потрібно, в нас до війни в ТЕС був чималий надлишок потужностей, вони працювали, доки не вийдуть зі строю. а більш компактні генерації гадаю за рік побудувати можливо.
що буде після війни - побачимо. я вже казав, ми знаємо де не буде нічого - на окупованих територіях...
чим ти пропонуєш теплові заміняти? Сес?
