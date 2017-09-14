RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16588165891659016591
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:36

  budivelnik написав:Не плюй в колодязь -пригодиться води напится...[/i][/b]
Про те що тебе розстріляють пізніше ніж моїх синів - ти сам написав
Тобто
Знає свиня чиє сало зїла..
А раз так- то чого псіхуєш
Чи освіжити тобі память?
То як
Ти майор ЗСУ , чи по сумісництву капітан ФСБ ?

Це гнила параша а не колодязь. То шо коли отправиш кровиночок на фронт?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:36

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Китайці міняють на СЕС , ВЕС і ГАЕС
Так як у нас ТЕС -вибиті, то замість відновлення ТЕС по ціні 2000 доларів за квт генерації
Можна їх міняти на СЕС 500 доларів з 3квт генерації(еквівалент 1 квт Тес бо ТЕС працює цілодобово а СЕС 8 годин)+1500 доларів за 15 квт*год акамуляторна батарея...
Така звязка ПОВНІСТЮ перекриє піки споживання , бо дасть можливість підняти середню генерацію на АЕС
Пане калькулятор щож ваші сес не балансують аес зараз?)
як там справи з елетротракторами на мобільних сонячних батареях проект просувається?
Так Китайці БЕЗ війни це роблять ОСТАННІ 30 років...
Ти хочеш щоб я і тебе утримував і СЕС з тракторами будував, розуміючи що я з синами і так на тебе му.ка витрачаю більше ніж від тебе віддачі?Ти ж чомусь у війні не переміг, хоча майора отримав і зарплата в порівнянні з тилом в тебе в рази більша....
І пртензії тил не має кому предявити , на відміну від тебе...

Ну не 30, а 15 :wink: И не так, что б уж совсем шибко меняют...
Сентябрь того года
Усилия КНР по наращиванию мощностей солнечной и ветровой генерации приносят свои плоды. Солнечные и ветровые электростанции произвели за первые семь месяцев 1,36 тысячи ТВт*ч, доля в энергобалансе впервые в истории достигла 24,9%. Для сравнения за весь прошлый год СЭС и ВЭС сгенерировали 1,84 ТВт*ч с долей 18,2%. - Национальное управление энергетики Китая (NEA)
https://www.nea.gov.cn/20250904/6edc3ad ... 272/c.html


Еще недавно экономический ущерб от выбросов угля составлял более 1,8 триллиона долларов. Однако с середины 2010-х годов началось массовое строительство солнечных и ветряных станций, в альтернативную энергетику стали вкладываться огромные средства.


При этом: Китай "чуть" больше "этой страны" - примерно в 15 раз...
_hunter
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Це гнила параша а не колодязь. То шо коли отправиш кровиночок на фронт?
Після того як гнида РПЦ набє морду гундяєву і поверне Україні збитки від контробанди вина з Молдови..
Бо я те що продаю і збираю акцизи - то ці акцизи віддаю тобі..
А ти кому віддавав? гундяєву повертаючись голою пятою точкою в бані?

Модернізую питання
То ти майор ЗСУ чи капітан ФСБ з легендою майора ЗСУ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27841
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/share/p/1DmUmvYg74/

щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 424
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:53

Кстати, к вопросу "развитости страны" - в соседней ветке просто оличный образец надыбал:
хоч долар синій є у більшості відділень банку, але це товар для своїх
(при мені нач.відділення казала-дайте чоловіку нормальні долари

и оно ж в "этой стране" - с момента Независимости так было... В то время, как сосед(и) - дедолларизировались вполне успешно.
_hunter
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:55

  BeneFuckTor написав:https://www.facebook.com/share/p/1DmUmvYg74/

щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає

завершується монтаж ще двох когенераційних установок по 1,5 МВт, отриманих у межах співпраці з USAID.

Потужно, что тут скажешь...
_hunter
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:56

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Це гнила параша а не колодязь. То шо коли отправиш кровиночок на фронт?
Після того як гнида РПЦ набє морду гундяєву і поверне Україні збитки від контробанди вина з Молдови..
Бо я те що продаю і збираю акцизи - то ці акцизи віддаю тобі..
А ти кому віддавав? гундяєву повертаючись голою пятою точкою в бані?

Модернізую питання
То ти майор ЗСУ чи капітан ФСБ з легендою майора ЗСУ ?

Гнида ти. Лупиш з народу для прокорму міндічей і піаніста. І за долю малу з тих грошей откупляєш синочків. А я ніякі акцизи не збирав і од тебе ні копійки не брав. Я якось в роботі ні на тебе, ні на зелю не нуждаюсь.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:12

  ЛАД написав:И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?



чмут (хоча я його дуже поважаю, не менше ніж стерненка) в останньому інтервью визнав, що ПЖ прошляпив тему дронів в 2023 (а стерненко - ні). коли треба було збирати на ФПВ, вони збирали мільйони на забезпечення снайперів. я ще десь в коментах тоді йому писав що це помилка, бо запакований пікап для снайперів із майном на хуліарди легко горить від фпв за 500 доларів. так і сталось.

і чому ви вважаєте що стерненко не спеціаліст по дронам? його експертиза закупівель і отримання фідбеку від військових безцінна.

а завдяки тому що стерненко збирав великі гроші, на цих зборах по суті сформувались декілька великих виробників, які потім почали постачати дрони вже за державні кошти.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 26 січ, 2026 11:18, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає


А что движется? Набарыжить генчиков за бугром и привезти сюда?

Народ, а чё тут за движ с аукционами на электроенергию?Зображення
Andrey2512
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:17

  Letusrock написав:Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко


який же ви недалекий... можете підсказати, хто із цивільних в Україні краще розуміється на дронах, ніж Стерненко? Берлінська хіба..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16588165891659016591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 196316
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 398331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1104871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.