budivelnik написав:Не плюй в колодязь -пригодиться води напится...[/i][/b] Про те що тебе розстріляють пізніше ніж моїх синів - ти сам написав Тобто Знає свиня чиє сало зїла.. А раз так- то чого псіхуєш Чи освіжити тобі память? То як Ти майор ЗСУ , чи по сумісництву капітан ФСБ ?
Це гнила параша а не колодязь. То шо коли отправиш кровиночок на фронт?
budivelnik написав:Китайці міняють на СЕС , ВЕС і ГАЕС Так як у нас ТЕС -вибиті, то замість відновлення ТЕС по ціні 2000 доларів за квт генерації Можна їх міняти на СЕС 500 доларів з 3квт генерації(еквівалент 1 квт Тес бо ТЕС працює цілодобово а СЕС 8 годин)+1500 доларів за 15 квт*год акамуляторна батарея... Така звязка ПОВНІСТЮ перекриє піки споживання , бо дасть можливість підняти середню генерацію на АЕС
Пане калькулятор щож ваші сес не балансують аес зараз?) як там справи з елетротракторами на мобільних сонячних батареях проект просувається?
Так Китайці БЕЗ війни це роблять ОСТАННІ 30 років... Ти хочеш щоб я і тебе утримував і СЕС з тракторами будував, розуміючи що я з синами і так на тебе му.ка витрачаю більше ніж від тебе віддачі?Ти ж чомусь у війні не переміг, хоча майора отримав і зарплата в порівнянні з тилом в тебе в рази більша.... І пртензії тил не має кому предявити , на відміну від тебе...
Ну не 30, а 15 И не так, что б уж совсем шибко меняют... Сентябрь того года
Усилия КНР по наращиванию мощностей солнечной и ветровой генерации приносят свои плоды. Солнечные и ветровые электростанции произвели за первые семь месяцев 1,36 тысячи ТВт*ч, доля в энергобалансе впервые в истории достигла 24,9%. Для сравнения за весь прошлый год СЭС и ВЭС сгенерировали 1,84 ТВт*ч с долей 18,2%. - Национальное управление энергетики Китая (NEA) https://www.nea.gov.cn/20250904/6edc3ad ... 272/c.html
Еще недавно экономический ущерб от выбросов угля составлял более 1,8 триллиона долларов. Однако с середины 2010-х годов началось массовое строительство солнечных и ветряных станций, в альтернативную энергетику стали вкладываться огромные средства.
При этом: Китай "чуть" больше "этой страны" - примерно в 15 раз...
Гнида ти. Лупиш з народу для прокорму міндічей і піаніста. І за долю малу з тих грошей откупляєш синочків. А я ніякі акцизи не збирав і од тебе ні копійки не брав. Я якось в роботі ні на тебе, ні на зелю не нуждаюсь.
ЛАД написав:И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут. Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
чмут (хоча я його дуже поважаю, не менше ніж стерненка) в останньому інтервью визнав, що ПЖ прошляпив тему дронів в 2023 (а стерненко - ні). коли треба було збирати на ФПВ, вони збирали мільйони на забезпечення снайперів. я ще десь в коментах тоді йому писав що це помилка, бо запакований пікап для снайперів із майном на хуліарди легко горить від фпв за 500 доларів. так і сталось.
і чому ви вважаєте що стерненко не спеціаліст по дронам? його експертиза закупівель і отримання фідбеку від військових безцінна.
а завдяки тому що стерненко збирав великі гроші, на цих зборах по суті сформувались декілька великих виробників, які потім почали постачати дрони вже за державні кошти.
Letusrock написав:Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
який же ви недалекий... можете підсказати, хто із цивільних в Україні краще розуміється на дронах, ніж Стерненко? Берлінська хіба..