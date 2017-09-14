RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 17:41

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.

Так только вчера ж было:
Россия предложила Украине совместно пользоваться электроэнергией Запорожской атомной электростанции сообщает Politico со ссылкой на слова американских чиновников по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби.
https://www.politico.com/news/2026/01/2 ... e-00745581

Ні. Я маю на увазі той факт що Херсон і Запоріжжя - по конституції РФ це РФ. Вони чомусь не вимагають виводу військ з Херсону і Запоріжжя.
......

Обсуждалось уже - посмотрите на 65ю и 66ю... - устав области юридически поменять сильно проще, чем конституцию республики.
Да и текст там довольно забавно составлен - трактовать можно двояко:
Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в ...
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 17:51

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.

Так только вчера ж было:
Россия предложила Украине совместно пользоваться электроэнергией Запорожской атомной электростанции сообщает Politico со ссылкой на слова американских чиновников по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби.
https://www.politico.com/news/2026/01/2 ... e-00745581

Ні. Я маю на увазі той факт що Херсон і Запоріжжя - по конституції РФ це РФ. Вони чомусь не вимагають виводу військ з Херсону і Запоріжжя.

Питання часу
Як тільки Україна погодится на вивід військ з Донецької області, то рашисти виставлять нову вимогу - ви ж згодились вивести свої війська з Донецької області. Херсон і Запоріжжя теж у нас в Конституції, то ж виводться і з цих областей

  andrijk777 написав:Повторюсь - принциповим є залишки Донбасу. Не бачу жодного варіанту вирішення цього питання "по-доброму".

Ти дуже-дуже помиляєшся ... або свідомо, або ти нічого не розумієш
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 17:52

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов?
Я привёл примеры обраиного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?

ПО фідбекам користувачів, польська бронетехніка, артилерія і ПЗРК зараз трохи кращі за російські.
користувачі пользовались польскими или российскими тоже?
Как сравнивали?
Так сложно говорить. Посмотрел, например, танки.
На вооружении Польши Абрамсы, Леопарды, свои PT-91 Twardy - "Глибока польська модернізація радянських Т-72, оснащена кращою бронею, системою керування вогнем та двигуном". "Однак у 2009 році припинили виробництво танкового дизеля S12U (розвиток радянського В-84), а завод, який виробляв його PZL-Wola, закрили". Сейчас они закупают
южнокорейские K2 Black Panther и планируют "виробництво локалізованих танків K2PL саме на потужностях польського ОПК". "Польща планує перейти до практичної реалізації такого плану не раніше, аніж наприкінці 2027 чи початку 2028 року, бо відповідні виробничі можливості ще треба створити" это, правда, старое сообщение (от 10.05.2024 - https://defence-ua.com/army_and_war/hocha_polscha_pochne_robiti_tanki_k2pl_azh_v_2027_rotsi_pro_mistse_virobnitstva_skandaljat_uzhe-15305.html), не знаю сегодняшнее состояние вопроса. Но сегодня танков собственного производства у Польши нет.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни почали руйнувати Києво-Печерську Лавру: сакральні дальні печери у небезпеці
"У Києво-Печерській ми вже мали певні проблеми з цими обстрілами, були сейсмічні впливи, були фрагменти шрапнелі. Але, вперше під час останнього масованого обстрілу постраждала ділянка, яка веде до Дальніх печер. Це пам'ятки національного значення. Це одні з найдавніших, найсакральніших частин Києво-Печерської Лаври", - наголосив Остапенко.

Зокрема, за його словами, "під час останнього вибуху, імовірно "Шахеда", сталася руйнація частини фурнітури, пошкодження". "Пішли тріщини в елементах конструкції галереї", - підкреслив Остапенко.

Опісля необхідних оцінок пошкоджень буде підрахована сума завданих прямих збитків.

"Але ключова історія полягає у тому, що це створює колосальну загрозу. Тому що під нами знаходяться галереї Дальніх печер і Варяжських печер. Це підземні споруди. Їм тисяча років. І ці споруди від цих вибухів страждають надзвичайно сильно. Є надзвичайно сильний сейсмічний удар, який ми оцінюємо за даними сейсмодатчиків. І ця загроза є чи не найбільшою", - наголосив Остапенко.
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс.

По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.

О Херсоне и Запорожье речь не идёт.
Но то, что он захватил, отдавать не собирается.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:користувачі пользовались польскими или российскими тоже?
Как сравнивали?
Так сложно говорить. Посмотрел, например, танки.

Польща не виробляє танків. Це логічно, країна менша, відповідно, не в стані забезпечити повний цикл виробництва усіх видів озброєння. Але вони випускають БМП, БТР, САУ та ПЗРК, які явно кращі від російських аналогів за результатами експлуатації на полі бою.
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. ;) або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. 8) ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...
Да, прямо такую глупость вы не говорите.
Но вы регулярно пишете, что никакие договоры с РФ невозможны, никаким договорам с ними доверять нельзя. И любой мир/перемирие закончится через год-два новой войной. Это не означает, что надо воевать до...? не знаю до чего. Вы не пишете, а додумывать за вас не буду - вы обижаетесь.
Да, в том, что Banderlog"у и другим приходится воевать, виноват Путин (патриарх только косвенно - не он принимает решение воевать или нет).

Патриарх косвенно ? Ну да, ну да
Зато как поддерживает Гундяй эту войну.
И ты не можешь не знать об этом

"З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію "того, хто утримує", захищає світ від тиску глобалізму і перемоги осатанілого Заходу", - йдеться в "наказі" собору.

У документі також йдеться про те, що "після закінчення СВО вся територія сучасної України має ввійти в зону виключного впливу Росії"


  ЛАД написав:Но вот в том, что нашим солдатам и офицерам приходится воевать уже 4 года без смены и единственные варианты для них уйти от войны это 3-й ребёнок или по уходу, тяжёлые ранения или (тьфу-тьфу) гибель виноваты и вы, и другие диванные патриоты.
И само собой откровенные ухилянты.

Какая дешевая манипуляция ))

  ЛАД написав:Но, уже писал, с откровенными ухилянтами всё понятно и вопросов нет. Они честно пишут, что воевать не хотят и не будут (по возможности). И выступают за прекращение войны.

Они виноваты, но их нужно прастить.
А вот патриотов нужно обязательно манипулятивно приравнять к Путину.
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 26 січ, 2026 18:13, всього редагувалось 1 раз.
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Ні. Я маю на увазі той факт що Херсон і Запоріжжя - по конституції РФ це РФ. Вони чомусь не вимагають виводу військ з Херсону і Запоріжжя.
......

Обсуждалось уже - посмотрите на 65ю и 66ю... - устав области юридически поменять сильно проще, чем конституцию республики.
Да и текст там довольно забавно составлен - трактовать можно двояко:
Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в ...

свошник, дай прямую ссылку где посмотреть)
  _hunter написав:Обсуждалось уже - посмотрите на 65ю и 66ю... - устав области юридически поменять сильно проще, чем конституцию республики.
Да и текст там довольно забавно составлен - трактовать можно двояко:
Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в ...

Дякую. Не знав цього.
Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
тому з точки зору економіки Польща звісно більш розвинена країна, ніж Раша. на Раші ще й нафта з газом є. але навіть те, що є зараз розвалюється через війну Раші.
И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов?
Я привёл примеры обраиного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?

И так далее.
В каждом посте или искажение слов собеседника, или демагогия, или просто ложь.
И на всё это отвечать?

а розмір ВВП та середня зп вже не є ознакою розвиненості? ;)

те, що в Раші ще є радянські залишки не означає її розвиненість. все, що ви назвали, без імпорту Раша не створить - й імпортує вона критичні елементи.

"без імпорту США не створить - й імпортує вона критичні елементи".
Сегодня этого, скорее всего, не сможет сделать ни одна страна.
Глобализация, сэр, о которой вы часто вспоминаете.

розмір ВВП та середня зп, будивельник прав, не полностью отражают ситуацию, но по ВВП на душу Польша и РФ достаточно близки.
