RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16579165801658116582
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:20

  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:Дякую. Не знав цього.
Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.

......
кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
......

Так, у мене майже завжди все просто.
На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає.
Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального :mrgreen:

>>> кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
Сначала хотел пошутить "что, в гугле забанили?" - а потом вспомнил, в какой стране дело происходит - могли же и реально заблокировать...
_hunter
 
Повідомлень: 11379
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:аятолам треба напрягтися?

и тут же реакция
Объединённые Арабские Эмираты заявили о "недопустимости использования своего воздушного пространства, территории или водных ресурсов для любых военных действий против Ирана".

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

https://www.mofa.gov.ae/en/MediaHub/New ... 6/UAE-Iran
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16579165801658116582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 196621
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 398644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1105286
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15467)
26.01.2026 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.