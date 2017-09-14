вибачте за москальську, цитати не перекладаю для вас
За 2022–2025 годы объём золота на балансе Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 71%, следует из данных Минфина России. На 1 января в фонде осталось 160,2 тонны золота на обезличенных счетах в ЦБ против 554,9 тонны по состоянию на май 2022 года.
Общий объём ликвидных активов ФНБ, к которым помимо золота относятся китайские юани, на начало января составлял 4,1 трлн рублей. Если цены на нефть и курс рубля останутся на текущих уровнях, по итогам года из ФНБ изымут 2,5 трлн рублей — то есть около 60% оставшихся средств, оценивают аналитики ВТБ.
якщо ціни на URALS (54дол за барель ) залишаться, то витратяться всі 4,1млн, і навіть більше (звідки більше? надрукують, піпл хавает)
В декабре 2025 года жители (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)Арзамаса пожаловались на недоступность КТ и МРТ. По их словам, томографы в центральной городской больнице регулярно выходят из строя, пациенты вынуждены ехать в Нижний Новгород или обращаться в частные центры. Ранее, летом 2025 года, аналогичная ситуация возникла в Кингисеппском районе Ленинградской области, где одновременно вышли из строя оба аппарата КТ — в поликлинике и стационаре.
Восстановление вышедших из строя аппаратов КТ и МРТ в текущих условиях может затягиваться до года из-за санкций, рассказали Forbes участники рынка. «Большая часть электронных компонентов относится к товарам двойного назначения, и для ввоза каждой важной детали требуется лицензия. Количество процедур и сроки поставок из-за этого выросли вдвое–втрое», — пояснил ведущий аналитик Vademecum Михаил Мыльников.
В Иркутской области пассажиров гражданских рейсов начали перевозить в грузовых самолётах
Пассажиры регулярного гражданского рейса РД-382 из Иркутска в рабочий посёлок Мама, выполнявшегося 22 января, пожаловались на авиакомпанию «ИрАэро» из-за замены самолёта без уведомления, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. По словам людей, их пересадили в грузовой самолёт Ан-26, хотя в рейсе был заявлен пассажирский Ан-24. Надзорное ведомство организовало проверку.
«В целях обеспечения регулярности полётов и недопущения задержек вылетов или прилётов авиакомпания оставляет за собой право замены воздушного судна. Это прописано в правилах», — заявили в авиакомпании.
отцов наших в пыльных(дымных) вагонах Поезда увозили на фронт.
Індекс Джині, що відображає рівень нерівності доходів, у Польщі нижчий (близько \(26\%-29\%\)), що свідчить про більш рівномірний розподіл доходів, ніж у Росії (близько \(36\%\)), де нерівність вища. Станом на 2020-2024 роки Польща демонструє стабільні показники, тоді як у Росії спостерігається вищий рівень соціально-економічної нерівності.
Місто Енгельс Саратовської області, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ, опинилося на межі комунальної катастрофи. Там росіяни замерзають у власних квартирах через відсутність опалення та гарячої води.
У себе не можуть до ладу привести і у нас руйнують
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, створений у 2015 році для боротьби з корупцією серед вищих посадових осіб.
Смешная страна, в которой орган борьбы с коррупцией, сам занимается коррупцией))
НАБУ обходит тендерные процедуры и уклоняется от прозрачного конкурса, чтобы получить у конкретного эксперта из Житомира нужные экспертизы, — адвокат Кравец
По его данным, имеет место быть вероятная коррупционная заинтересованность в получении взяток от эксперта за заказ у нее экспертиз на эксклюзивной основе и заранее согласованные предварительные выводы, которые удовлетворят НАБУ.
часть документов сфабрикованны для преследования юридических и физических лиц.