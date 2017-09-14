RSS
  #<1 ... 16585165861658716588
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)


я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать
"В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 22:06

  _hunter написав:
  Hotab написав:не влаштовує паспорт члена ЕС другого красу - невідомо

Оно еще и необразованное...
Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!


О як. Сидів собі такий хунтер в Німеччині на допомозі з паспортом не члена. І тут може стане володарем паспорта другосортного члена.
«Нет»,- сказав хунтер! «Эта ниже маво достоїнства!» И заковтнув халявного баварського.
