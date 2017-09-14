|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:42
Господар Вельзевула написав:
Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)
я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать
"В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5186
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 22:06
_hunter написав: Hotab написав:
не влаштовує паспорт члена ЕС другого красу - невідомо
Оно еще и необразованное...
Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
О як. Сидів собі такий хунтер в Німеччині на допомозі з паспортом не члена. І тут може стане володарем паспорта другосортного члена.
«Нет»,- сказав хунтер! «Эта ниже маво достоїнства!» И заковтнув халявного баварського.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17722
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2563 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|197116
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|399147
|
|
|6076
|1106045
|
|