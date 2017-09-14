ВАШИНГТОН, 27 января (Reuters) - Соединенные Штаты заявили Украине, что для получения гарантий безопасности со стороны США она должна подписать мирное соглашение с Россией, сообщил во вторник агентству Reuters источник, знакомый с внутренними обсуждениями.

Украина считает гарантии безопасности со стороны США ключевым фактором для любого урегулирования, которое положит конец четырехлетнему вторжению России в Украину . В минувшие выходные Соединенные Штаты выступили посредником в переговорах в Абу-Даби между посланниками Украины и России, которые, по словам американских официальных лиц, продвинулись к соглашению.



Газета Financial Times сообщила, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от Украины уступить регион Донбасса России.

Однако источник, беседовавший с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть включено в мирное соглашение, и что предположение о том, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, является вводящим в заблуждение.



Украина все больше сомневается в том, что Вашингтон возьмет на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, заявил высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times, добавив, что США «прекращают переговоры каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности».



Как сообщило агентство ТАСС после переговоров в Абу-Даби в выходные, Кремль заявил в понедельник, что вопрос территории остается основополагающим для любого соглашения о прекращении боевых действий на Украине.