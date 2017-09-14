Ексочільника ДПСУ Дейнеко звільнили з військової служби за рішенням ВЛК, – журналіст Глагола з посиланням на джерела.
«Підстава – стан здоров’я, його визнано непридатним до військової служби». Нагадаю, минулого тижня НАБУ вручили йому підозру в систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
budivelnik написав:От і виходить ВВП -однакове якість життя в педерації в РАЗИ гірше ніж в Польщі. але для того щоб замаскувати цю істину лад починає приводити якісь штучні питання типу випуск танків... Так для довідки По танках то найкраще жилось в СРСР а якщо по металу - то в Китаї часів мао... правда тоді навіть горобці вже не мали що їсти
Тут такий прикол що те що ти описав якраз дає величезну перевагу РФ над Польщею(Заходом). Польща спрямовує(і повинна спрямовувати) своє ВВП в добробут населення а РФ спрямовує(може) в ВПК. Саме тому Корея дала/продала РФ більше снарядів ніж уся Європа Україні з її 1700 разів більшим ВВП! Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом. "халявне ВВП" - це прибутки від нафти/газу і інших ресурсів.
ЛАД написав:Сибига, видимо, не понимает, что генераторами, может быть, запитают его кабинет и квартиру, но всю Украину так обеспечить ээ не удастся. Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.
дивно, невже ви почали помічати о при владі брехуни й популісти?
Если вы считали, что я в восторге от нашей влади, то вы сильно ошибались. Причём, все 35 лет. Другое дело, что я понимаю действия Зеленского во время войны и не вижу других кандидатов, которые могли бы заметно изменить ситуацию. Да и его предвоенную политику тоже понимаю, хотя и не одобряю. Но хтозна, может, если бы он сделал иначе, было бы ещё хуже, хотя вряд ли - хуже войны ничего не придумаешь. А во время войны у него практически цугцванг.
_hunter написав:От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔
это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?
У вас путін, Трамп, Сі - х..ли. 3 ТОП світових лідери у вас х..ли. Може це і так, не буду спорити. Але вам точно потрібно переоцінити сьогоднішній світовий порядок і прийняти існуючу реальність, а не обзивати усіх підряд "х..лами".
Якщо ти д'Артарьян, а від всіх тхне не парфумами, може, ти набздюрив? (с)(тм)
Високий рівень життя - це великий мінус для м'ясних атак. бо гнати на забій можна лише дуже бідних людей.
й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
а КНДР продавала снаряди, які виробляла останні кілька десятків років. різницю між корейськими та європейськими снарядами теж не бачите?..