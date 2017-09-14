RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16588165891659016591
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:06

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
  _hunter написав:От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔

это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?

У вас путін, Трамп, Сі - х..ли. 3 ТОП світових лідери у вас х..ли. :D :D
Може це і так, не буду спорити.
Але вам точно потрібно переоцінити сьогоднішній світовий порядок і прийняти існуючу реальність, а не обзивати усіх підряд "х..лами".

путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:13

  andrijk777 написав:Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом.

А згодом ти будеш робити великі очки і писати, що ти ніколи-ніколи не вихваляв РФію ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16588165891659016591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 197334
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1106401
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5256)
28.01.2026 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.