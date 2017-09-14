|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:06
andrijk777 написав: Xenon написав: _hunter написав:
От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔
это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?
У вас путін, Трамп, Сі - х..ли. 3 ТОП світових лідери у вас х..ли.
Може це і так, не буду спорити.
Але вам точно потрібно переоцінити сьогоднішній світовий порядок і прийняти існуючу реальність, а не обзивати усіх підряд "х..лами".
путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11486
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1718 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:13
andrijk777 написав:
Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом.
А згодом ти будеш робити великі очки і писати, що ти ніколи-ніколи не вихваляв РФію ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13217
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|197334
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|399372
|
|
|6076
|1106401
|
|