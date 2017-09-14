|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:06
andrijk777 написав: Xenon написав: _hunter написав:
От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔
это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?
У вас путін, Трамп, Сі - х..ли. 3 ТОП світових лідери у вас х..ли.
Може це і так, не буду спорити.
Але вам точно потрібно переоцінити сьогоднішній світовий порядок і прийняти існуючу реальність, а не обзивати усіх підряд "х..лами".
путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...
2
4
5
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:13
andrijk777 написав:
Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом.
А згодом ти будеш робити великі очки і писати, що ти ніколи-ніколи не вихваляв РФію ))
2
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:27
Shaman написав:
й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
Ще один відірваний від реальності. Електрики де немає - в Москві чи Києві? Де люди мерзнуть - в Москві чи Києві? Де людей лапають на вулицях щоб послати на війну - в Москві чи Києві?
Не взяли Донбас за 4 роки. А ми багато взяли за 4 роки?
Погані у них літаки/танки? А ми виготовляємо прям класні власні літаки/танки.
У нас 85% комплектуючих для дронів йдуть з Китаю - це зашибісь яка ефективність. прям вершина ефективності.
Чи як ти міряєш "ефективність"?
Не програли - значить ефективні.
Ну ок. Якщо так міряти - то ми звичайно ми суперефективні. Але це 100% суб'єктивна оцінка. Ще "Київ за 3 дні" не забудь!
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:29
Shaman написав:
тут вже пропонується, що треба не звертати, яка влада у сусідів. але що ж робити, коли в сусідів - відверто ворожа влада. тут форумчани пропонують Україні змиритися та шукати як замиритися. а питання, чому сусіди не поважають нашу владу та наш вибір - це поза дужками...
1. Дружніх стосунків мы с Лукашенко не поддерживали и раньше.
Насколько понимаю, "Беларуськалий" через Одессу продукцию не экспортировал и раньше.
2. Беларусскую оппозицию и, в частности, Тихановскую мы признавали и раньше.
3. Да, для нас было бы лучше, если бы Беларусь не была союзником РФ, а была дружественной нам страной.
Каким образом признание и объятия с оппозицией позволят этого добиться?
Каким образом, по вашему мнению или по мнению блогера мы можем добиться отстранение Лукашенко от власти?
Предлагаете объявить им войну?
Сегодня Беларусь пассивный союзник РФ. Да, он предоставляет свою территорию, аэродромы, через его территорию прошли росс. войска в 2022, но всё же активного участия в войне против нас он не принимает, да и пассивное ограничено.
Надо побить горшки окончательно и довести до активного участия Беларуси в войне?
У вас хорошие желания, но надо сопоставлять их с реальностью.
Орбан, например, тоже не большой друг Украины. Предлагаете объявить его врагом и разорвать дипотношения с Венгрией?
И да, стремиться поддерживать пусть не дружеские, но хотя бы более-менее нормальные отношения даже с недружественными странами необходимо. Худой мир лучше доброй ссоры.
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:29
Shaman написав:
путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...
Саме так. По військовому потенціалу це ТОП3 країни/лідери в світі. У тебе хто ТОП3?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 28 січ, 2026 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:32
ЛАД написав:
Орбан, например, тоже не большой друг Украины. Предлагаете объявить его врагом и разорвать дипотношения с Венгрией?
Краще війною йому пригрозити. "Будапешт за 3 дні" - думаю цілком реально, Буданов справиться.
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:33
andrijk777 написав: Shaman написав:
й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
Ще один відірваний від реальності. Електрики де немає - в Москві чи Києві? Де люди мерзнуть - в Москві чи Києві? Де людей лапають на вулицях щоб послати на війну - в Москві чи Києві?
Не взяли Донбас за 4 роки. А ми багато взяли за 4 роки?
Київ, Чернігів, Харків, Херсон, Славутич ... біля цих міст спостерігаються рашисти ?
Так чи ні ?
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:33
Xenon написав: _hunter написав:
От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔
это както отменяет то что
Естественно: Трамп этой стране - _вообще_ ничего не должен. Пока его Томагавки не летят куда-то в сторону столицы - вообще не понимаю чего вы его вспоминаете...
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:38
Shaman написав:
й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
найголовніша перевага пітухів - це те що вони можуть забезпечити бескінечні штурми із нереальними втратами і зберігати потенціал. також низька толерантність до втрат це велика перевага якщо дійде діло до ядерки.
умовно - росія пішла в атаку на європу, втратила 5 до 1 одно але перемогла бо після першої десятки тисяч втрач, євроармія скоріше за все втратить можливість воювати.
пропаганда кацапська - як внутрішня так і зовнішня - це їх вундерваффе якого нема більше ні в кого
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:40
Shaman написав:
..........
й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
РФ ведёт войну, в основном, своими
силами и за свои
средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
а КНДР продавала снаряди, які виробляла останні кілька десятків років. різницю між корейськими та європейськими снарядами теж не бачите?..
Кто запрещал Западу "виробляти снаряди останні кілька десятків років"?
И вы знаете, сильно подозреваю, что солдату всё равно, убьёт его качественный европейский снаряд или некачественный корейский. Тем более, не уверен, что он настолько уж не качественный.
|