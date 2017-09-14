Хто і як їх рахував? Соловйов і Скабєєва?
Як же ЗСУ вдалося випиzdувати ворога з Харківщини, якщо там "понад мільйона ждунів" лише у місті?
|
|
|
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:08
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:10
понять и простить?
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:12
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:15
Я якось не зрозумів
Це ми напали чи на нас напали?
Якщо на нас
То це добре що навіть під час нападу у нас росте ВВп чи погано?
Як бачимо я не помилився з ладом..
йому прямо таки пече що ми можемо ВІДБИТИСЬ....
І відбиваючись збільшуємо ймовірність розвалу педерації... а розвал педерації - це автоматичне зникнення роССійської культури і мІра в глобальному масштабі...
ПС
До речі прикинь
Якщо нас зараз 30 млн а ВВП 190740 млн доларів то скільки там на душу в 2024 році?
190740/30=6358
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:21
бачиш, вже по військовому потенціалу. тепер давай подивимось на військовий потенціал - друге місце Раші чим обумовлено? стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює. виявляється плутоній теж треба регулярно оновлювати чи щось таке. власні наработки Раші або не літають, або вибухають прям в шахті.
а якщо без ЯЗ. США зрозуміло, там руські навіть на рипаються. Китай. Індія. Франція та Великобританія - навіть цікаво. за рахунок кількості Раша звісно більша, за рівнем технологічності зброї - далеко позаду. але це треба занурюватися в озброєння, це вже до профільних експертів. та навіть Туреччина - не певен, що без ЯЗ Раша вивезе. тому без ЯЗ Раша далеко не в ТОП 3 навіть по військовому потенціалу. зараз Німеччина трошки "розправить плечі" - Ворошилов з Буденным починають крутитися...
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:26
у ЛАДа вибіркова пам'ять і зір (то бачить , то не бачить російських солдат в Криму і Донбасі у 2014)
Чому "демократ" Єльцин розпочав війну з Грузії (по класиці, оголосивши громадянською війною)-в Кремлі Шеварнадзе призначили таким собі Захарченко, грузинських крадіїв в законі налякали отжимом бізнеса (якщо вони не організують усунення законної влади -Гамсахурдія)
Кремль дав гроші вора в законі, які "створили" опозіційні банди Мхедріоні
ніякої громадянської війни в Грузії не було, так само як в Україні на Донбасі (ДНР/ЛНР -це прокси республіки на російські гроші , за підтримкою російської зброї)
чи могла бути Україна на місті Грузії у 1993р? ні не могла, бо мала ядерну зброю і другу армію в Європі після рф.
Є архівне відео (вчора викладав) речь Єльцина в Казахстані, де він каже про СНГ, ядерну зброю і 11млн "рускоговорящих" на 52 млн, натякає про захист руське
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:27
я не электрик , але 220Вх16А= 3,5 кВт х3ф = 10,5,
практически все квартиры на одной фазе, кроме тех где нету газа
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 28 січ, 2026 18:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:28
цікаво чи ладам це підходить...
У Бродах громада вночі готувала теплі обіди для рятувальників, які безперервно працювали над ліквідацією наслідків атаки рф 27 січня. Про це повідомила Бродівська міська рада.
Колективи дитячих садків та закладів освіти вночі виходили на роботу, щоб зранку передати рятувальникам теплу їжу. Зокрема, вони пекли булочки, готували голубці, відбивні, котлети, гарячі обіди та вечері для тих, хто працював у диму, холоді та напрузі.
«Ці теплі булочки в руках рятувальника - мовчазне «дякуємо» за вашу роботу, знак поваги, людяності і доказ того, що ми разом», — йдеться у повідомленні.
Читайте також: Через атаку ворога на Львівщині скасували навчання у школах і закликають зачинити вікна
Крім освітян, до допомоги долучилися підприємці та волонтери — вони привозили воду, їжу та інші необхідні речі, а також пропонували приміщення з теплом та інтернетом для роботи і відпочинку.
Нагадаємо, що 27 січня росія атакувала об’єкт інфрастуктури в Бродах на Львівщині.
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:33
те, що Раша ефективна в терорі - я навіть не сперечаюсь. але коли населення без світла та тепла - це військова ефективність Раші? ще раз розсмішив. це з приводу ефективності Раші.
ти з чого почав - "дає серйозну перевагу РФ над Заходом". чого ти порівнюєш з Україною? ще раз повторю запитання - яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
здивую тебе, але відсоток комлектуючих, які йдуть з Китаю, гадаю в нас та на Раші - приблизно однаковий.
що таке ефективність? війна в Іраку наприклад. знову ж повторю, - якби не стратегічна ЯЗ, з Рашею було б щось схоже. а зараз завдяки України навіть залишки танків на Раші скінчились - а їх теж свого часу рахували для розрахунку військового рівня.
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:35
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
До ініціативи приєдналися Велика Британія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція.
У документі наголошується, що країни стикаються з новими безпековими викликами через зростання втручання в європейських водах, особливо в Балтійському морі. Зазначається, що дії, які походять з Російської Федерації, погіршують безпеку міжнародного судноплавства та створюють ризики для всіх суден у регіоні.
навіть не минуло 4 роки
|