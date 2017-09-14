Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:38
prodigy
Повідомлень: 13167
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
1
4
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:47
pesikot
Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.
не кипятись дешевка
То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
Кличко закликав киян виїжджати з міста і це спричинило ...
UKR.NET
https://www.ukr.net
› details › kyiv
·
Translate this page
10 Jan 2026 — Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням виїхати з міста, якщо це можливо, через загрозливий стан інфраструктури
fox767676
Повідомлень: 5193
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 219 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:55
куди? у його маєток?
Vadim_
Повідомлень: 4557
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:55
budivelnik написав:
Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху
DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.
_hunter
Повідомлень: 11397
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:03
fox767676 написав: pesikot
Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.
Ты брехло с завышенным ЧСВ )
Не с бюджета мне копеечка капает, а я в бюджет плачу
fox767676 написав:
То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
То есть не власти, опять набрехал
Про отдел рисков не пиши, ты понятия зеленого об этом не имеешь, только бросаешься "умными" словами
pesikot
Повідомлень: 13228
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:12
Це в Україні вереск Монтян було чути з кожного Медведчуковского каналу ... Як вона топила за Росію Але Україна - не Росія В Росії все по-іншому )
pesikot
Повідомлень: 13228
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:12
Shaman написав:
а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш
In 2025, Chinese exports to Africa are experiencing a significant surge, with total annual trade on track to exceed $200 billion
аж цілих 5% експорту - в африку.
по зімбабве у нас тут лишився 1 спеціаліст, шаман виявився профнепридатним ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 493
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:23
Wirująświatła написав: барабашов написав:
Что будет с сетями на скрутках, трансформаторами
на них можно будет зажарить кабана
А маттаба???
Питание на пенсии хорошее
Есть чему шкворчать
барабашов
Повідомлень: 5636
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:28
pesikot написав: fox767676 написав: pesikot
Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.
Ты брехло с завышенным ЧСВ )
Не с бюджета мне копеечка капает, а я в бюджет плачу
fox767676 написав:
То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
То есть не власти, опять набрехал
Где твой сын 2000г.р.???
Почему не там где должны быть вгодовани кабани будивельныка???
Про отдел рисков не пиши, ты понятия зеленого об этом не имеешь, только бросаешься "умными" словами
барабашов
Повідомлень: 5636
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:32
барабашов написав: Wirująświatła написав: барабашов написав:
Что будет с сетями на скрутках, трансформаторами
на них можно будет зажарить кабана
А маттаба???
Питание на пенсии хорошее
Есть чему шкворчать
Это ты про свою свиную шею ? )
pesikot
Повідомлень: 13228
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
