барабашов
А где ты, вгодованый кабан з погонами и ВОСом?
Судя по неадекватности, то в Турции )
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:34
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:36
pesikot
Ты топишь за войну, впопреки генеральной линии Вашингтона, поєтому и обьясняйся
почему ни ты, ни твой взрослый сын не на фронте
Я за мирное урегулирование по 28 пунтктам, полностью в ладах с законом, совестью, и даже пожеланиями своей американской компании и муниципальных властей, мне оправдываться не надо
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 28 січ, 2026 19:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:36
Это ширма.
Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.
Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.
Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.
То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.
Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.
Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:42
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:46
