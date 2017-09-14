RSS
  #<1 ... 16593165941659516596
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:50

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Общество не деградировало вообще

отследите "эволюцию" лидеров общественного мнения в 1991 и сейчас
полистайте ветки форума до 2014 и сравните с 2024

Опять в погребок с вином засел ? )

И поперла из тебя вся твоя тупость )

"Умные" слова, "умные" фразы и ... полное отсутствие ума
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:52

  fox767676 написав:отследите "эволюцию" лидеров общественного мнения в 1991 и сейчас
полистайте ветки форума до 2014 и сравните с 2024
общество да и цивилизация вообще могут деградировать


Могут, но читая их-я прихожу к выводу что это не деградация, а деформация еще с рождения, которая просто сейчас вылезла именно в этом контексте.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:56

pesikot

ты титушка трусливая на побегушках у миндичей , живое свидетельство деградации общества, о которой и идет речь
в нормальном было бы так, и был бы мир, порядок, культура и процветание
Зображення
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Могут, но читая их-я прихожу к выводу что это не деградация, а деформация еще с рождения, которая просто сейчас вылезла именно в этом контексте.


деформированных псов подавляют при нормальном положении вещей
когда общество трясет, зачастую лучшие погибают или покидают его
и тогда тон задает вылезшая из помойных ям субпассионарная чернь
Лев Гумилев даже теории построил
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:01

  fox767676 написав:pesikot

ты титушка трусливая

Ты сейчас о себе написал

У тебя нет аргументов против меня, только набрасываешься по-мелкому, гавкаешь как шавка )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:16

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ну хоть хтось здогадався нарешті, який у Зе план "перемоги".


У Путіна який план ?

У нього з Зе один план, але до тебе це ніяк не доходить.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:27

  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot

ты титушка трусливая

Ты сейчас о себе написал

У тебя нет аргументов против меня, только набрасываешься по-мелкому, гавкаешь как шавка )


в чем я труслив?
я открыто высказываю свое мнение которое вопреки тиранического-охлократического режима миндичей
а ты за режим недобитых миндичей-ермаков, на ветку носишь только официально разрешенный агитпроп за вечную войну, но когда спрашивают почему ни ты, ни твой взрослый сын не на фронте, сразу переводишь стрелки на людей которые открыто и последовательно за сворачивание войны.
fox767676
