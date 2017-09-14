RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:50

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Общество не деградировало вообще

отследите "эволюцию" лидеров общественного мнения в 1991 и сейчас
полистайте ветки форума до 2014 и сравните с 2024

Опять в погребок с вином засел ? )

И поперла из тебя вся твоя тупость )

"Умные" слова, "умные" фразы и ... полное отсутствие ума
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:52

  fox767676 написав:отследите "эволюцию" лидеров общественного мнения в 1991 и сейчас
полистайте ветки форума до 2014 и сравните с 2024
общество да и цивилизация вообще могут деградировать


Могут, но читая их-я прихожу к выводу что это не деградация, а деформация еще с рождения, которая просто сейчас вылезла именно в этом контексте.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:56

pesikot

ты титушка трусливая на побегушках у миндичей , живое свидетельство деградации общества, о которой и идет речь
в нормальном было бы так, и был бы мир, порядок, культура и процветание
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Могут, но читая их-я прихожу к выводу что это не деградация, а деформация еще с рождения, которая просто сейчас вылезла именно в этом контексте.


деформированных псов подавляют при нормальном положении вещей
когда общество трясет, зачастую лучшие погибают или покидают его
и тогда тон задает вылезшая из помойных ям субпассионарная чернь
Лев Гумилев даже теории построил
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:01

  fox767676 написав:pesikot

ты титушка трусливая

Ты сейчас о себе написал

У тебя нет аргументов против меня, только набрасываешься по-мелкому, гавкаешь как шавка )
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:16

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ну хоть хтось здогадався нарешті, який у Зе план "перемоги".


У Путіна який план ?

У нього з Зе один план, але до тебе це ніяк не доходить.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:27

  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot

ты титушка трусливая

Ты сейчас о себе написал

У тебя нет аргументов против меня, только набрасываешься по-мелкому, гавкаешь как шавка )


в чем я труслив?
я открыто высказываю свое мнение которое вопреки тиранического-охлократического режима миндичей
а ты за режим недобитых миндичей-ермаков, на ветку носишь только официально разрешенный агитпроп за вечную войну, но когда спрашивают почему ни ты, ни твой взрослый сын не на фронте, сразу переводишь стрелки на людей которые открыто и последовательно за сворачивание войны. А ты должен быть в первых рядах добровольцев , если уж такой сервильный патриот.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 28 січ, 2026 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:37

ПКС/ППС

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027
ВВП
рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року
2022___5191028_______161990
2023___6537825_______181220____19230_____________11.9%
2024___7658659_______190740_____9520______________5.3%
То як ріст ВВП є чи ти осліп?
При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився
2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації?
Чи в тебе також
нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше).
Офигительный рост экономики! Страна процветает!
Надо продолжать воевать!
С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Я якось не зрозумів
Це ми напали чи на нас напали?
Якщо на нас
То це добре що навіть під час нападу у нас росте ВВп чи погано?
Як бачимо я не помилився з ладом..
йому прямо таки пече що ми можемо ВІДБИТИСЬ....
І відбиваючись збільшуємо ймовірність розвалу педерації... а розвал педерації - це автоматичне зникнення роССійської культури і мІра в глобальному масштабі...

ПС
До речі прикинь
Якщо нас зараз 30 млн а ВВП 190740 млн доларів то скільки там на душу в 2024 році?
190740/30=6358

а ПКС/ППС
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:42

присмажили

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.


Это ширма.
Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.
Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.
Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.
То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.
Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.
Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.

виглядає, що відмовилися варити жабу на повільному вогні
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:45

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш ;)


In 2025, Chinese exports to Africa are experiencing a significant surge, with total annual trade on track to exceed $200 billion

аж цілих 5% експорту - в африку.
по зімбабве у нас тут лишився 1 спеціаліст, шаман виявився профнепридатним ))

я ж кажу - в чому ризик профіциту 1,2 трлн дол при експорті 3,6 трлн дол - для тебе це незрозуміла річ. Африка це так, приклад.
