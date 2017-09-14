тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:28
скільки пафосу та емоцій ... де ж ти був такий справедливий за часів Яника ? ))
Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:36
"Опитування групи "Рейтинг" показало, що 72% українців негативно ставляться до президента США Дональда Трампа"
А где еще 1 процент? Поумнел?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Срана.
Цікаво, що місцеві пишуть в загальному те саме, що і мусора. Але з деталями, які виставляють мусорів далеко не в такому вигідному світлі.
