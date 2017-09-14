RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням

тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
Letusrock
 
Повідомлень: 2984
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:28

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням

тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?

скільки пафосу та емоцій ... де ж ти був такий справедливий за часів Яника ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13232
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:36

https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/30/8018698/

"Опитування групи "Рейтинг" показало, що 72% українців негативно ставляться до президента США Дональда Трампа"

А где еще 1 процент? Поумнел? :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Короче детали:
«Достреливал в упор»
Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.

Срана.
Цікаво, що місцеві пишуть в загальному те саме, що і мусора. Але з деталями, які виставляють мусорів далеко не в такому вигідному світлі.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
