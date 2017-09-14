Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.



▪️Число российских солдат, погибших в боях в Украине, резко возросло в последние недели, и, согласно европейским оценкам, эта динамика, если она сохранится, может затруднить Кремлю замену войск без какой-либо формы мобилизации.



▪️Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в декабре погибли 35 000 российских военнослужащих. В мрачной арифметике войны он обозначил цель довести это число до 50 000 к лету — показатель, который примерно вдвое превышает среднемесячный уровень, рассчитанный НАТО в 2025 году.



▪️Более высокая летальность стала результатом более эффективного применения украинских беспилотников. Согласно оценкам нескольких европейских правительств, соотношение убитых и раненых в последнее время сместилось в сторону погибших.



▪️Поскольку эти оценки показывают, что число смертей достигло уровня набора личного состава, несколько источников сообщили, что такая тенденция затруднит восполнение потерь без мобилизационной кампании.



▪️Однако президент Владимир Путин вряд ли пойдет на такую мобилизацию, поскольку она крайне непопулярна в России. Он избегает повторения ситуации сентября 2022 года, когда призыв 300 000 резервистов вызвал массовый исход сотен тысяч людей из страны и резкий рост недовольства войной среди населения.



▪️Европейская оценка усложняет картину, которую отстаивает Москва — и порой повторяет Дональд Трамп — что преимущество России на поле боя означает неизбежность победы. Траектория потерь Кремля может ослабить позиции Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы, по мнению людей, знакомых с оценками, которые высказались на условиях анонимности.



▪️И хотя российские силы ведут непрерывную ракетно-дроновую кампанию, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, оставив обширные районы страны без отопления и электричества в зимние месяцы, ее армия добилась лишь незначительного продвижения на линии фронта.



▪️В течение нескольких месяцев на линии фронта протяженностью 1000 километров не удалось добиться крупных стратегических прорывов, а окопавшиеся войска ограничивались тактическими боями.



▪️В то время как российские войска пытались укрепить свои позиции вокруг Славянска, Киев, по данным вашингтонского Института изучения войны, сообщил о некоторых успехах в районе Покровска.



▪️Чтобы пополнить ряды, Россия предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты, утверждая, что этой меры достаточно для достижения годовых целей по набору.



▪️Однако наряду с живой силой технологии беспилотников стали ключевым фактором в борьбе за преимущество в войне — и именно в этой сфере украинские войска добились мастерства.



▪️В настоящее время украинский персонал может регистрировать и проверять каждое уничтожение, что дает европейской разведке высокую степень уверенности в цифрах потерь, которые несет Россия, и в сложностях, с которыми она сталкивается при защите от дронов.



▪️Федоров назвал показатель в 50 000 убитых «стратегической целью». По словам министра, опубликованные в декабре данные «подтверждены видеозаписями», о чем он сообщил журналистам в начале этого месяца. «Если мы достигнем 50 000, то увидим, что произойдет с врагом», — сказал он.



▪️Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сказал, что показатель погибших в бою (KIA) в России «значительно вырос» в прошлом году.



▪️«Соотношение KIA к тяжело раненым было гораздо ближе к 1:1», — написал он в X.



▪️В отчете латвийских спецслужб, опубликованном в понедельник, также подчеркивается, что развитие технологии беспилотных летательных аппаратов становится все более важным фактором на поле боя.



▪️«В настоящее время как в российской, так и в украинской армиях беспилотные летательные аппараты различных типов ответственны за 70-80% погибших и раненых… Широкое использование беспилотных летательных аппаратов позволяет обеим сторонам проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и наносить удары по войскам и технике противника», — говорится в отчете. #Россия #Украина #мобилизация





