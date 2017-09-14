|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:04
Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.
▪️Число российских солдат, погибших в боях в Украине, резко возросло в последние недели, и, согласно европейским оценкам, эта динамика, если она сохранится, может затруднить Кремлю замену войск без какой-либо формы мобилизации.
▪️Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в декабре погибли 35 000 российских военнослужащих. В мрачной арифметике войны он обозначил цель довести это число до 50 000 к лету — показатель, который примерно вдвое превышает среднемесячный уровень, рассчитанный НАТО в 2025 году.
▪️Более высокая летальность стала результатом более эффективного применения украинских беспилотников. Согласно оценкам нескольких европейских правительств, соотношение убитых и раненых в последнее время сместилось в сторону погибших.
▪️Поскольку эти оценки показывают, что число смертей достигло уровня набора личного состава, несколько источников сообщили, что такая тенденция затруднит восполнение потерь без мобилизационной кампании.
▪️Однако президент Владимир Путин вряд ли пойдет на такую мобилизацию, поскольку она крайне непопулярна в России. Он избегает повторения ситуации сентября 2022 года, когда призыв 300 000 резервистов вызвал массовый исход сотен тысяч людей из страны и резкий рост недовольства войной среди населения.
▪️Европейская оценка усложняет картину, которую отстаивает Москва — и порой повторяет Дональд Трамп — что преимущество России на поле боя означает неизбежность победы. Траектория потерь Кремля может ослабить позиции Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы, по мнению людей, знакомых с оценками, которые высказались на условиях анонимности.
▪️И хотя российские силы ведут непрерывную ракетно-дроновую кампанию, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, оставив обширные районы страны без отопления и электричества в зимние месяцы, ее армия добилась лишь незначительного продвижения на линии фронта.
▪️В течение нескольких месяцев на линии фронта протяженностью 1000 километров не удалось добиться крупных стратегических прорывов, а окопавшиеся войска ограничивались тактическими боями.
▪️В то время как российские войска пытались укрепить свои позиции вокруг Славянска, Киев, по данным вашингтонского Института изучения войны, сообщил о некоторых успехах в районе Покровска.
▪️Чтобы пополнить ряды, Россия предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты, утверждая, что этой меры достаточно для достижения годовых целей по набору.
▪️Однако наряду с живой силой технологии беспилотников стали ключевым фактором в борьбе за преимущество в войне — и именно в этой сфере украинские войска добились мастерства.
▪️В настоящее время украинский персонал может регистрировать и проверять каждое уничтожение, что дает европейской разведке высокую степень уверенности в цифрах потерь, которые несет Россия, и в сложностях, с которыми она сталкивается при защите от дронов.
▪️Федоров назвал показатель в 50 000 убитых «стратегической целью». По словам министра, опубликованные в декабре данные «подтверждены видеозаписями», о чем он сообщил журналистам в начале этого месяца. «Если мы достигнем 50 000, то увидим, что произойдет с врагом», — сказал он.
▪️Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сказал, что показатель погибших в бою (KIA) в России «значительно вырос» в прошлом году.
▪️«Соотношение KIA к тяжело раненым было гораздо ближе к 1:1», — написал он в X.
▪️В отчете латвийских спецслужб, опубликованном в понедельник, также подчеркивается, что развитие технологии беспилотных летательных аппаратов становится все более важным фактором на поле боя.
▪️«В настоящее время как в российской, так и в украинской армиях беспилотные летательные аппараты различных типов ответственны за 70-80% погибших и раненых… Широкое использование беспилотных летательных аппаратов позволяет обеим сторонам проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и наносить удары по войскам и технике противника», — говорится в отчете. #Россия #Украина #мобилизация
Сначала верили в джавелины, потом байрактары, хаймарсы, ф16, патриоты. Сейчас верят что 50 тыс как то повлияют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 30 січ, 2026 18:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31393
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:04
fox767676 написав: katso написав:
ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым
бачите
а от казали що русинів російські фашисти вигадали , тому можно лаятися "русньой" направо-наліво
в ФБ пишуть, що з депутатом екзистиційний конфлікт на грунті світоглядних поглядів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42243
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:07
Wirująświatła написав:
Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.
мобілізації де?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42243
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:08
_hunter написав: Vadim_ написав:
хліб росте у полі сам по собі як бурьян?
шо ви будете їсти в окопі і у шо вдягатися ... , без тилу?
Партнеры поставят: что еду, что камуфляж (он сейчас и так НАТОвский, вроде). В этом-то и уникальность текущего ВП - по сравнению с той же WW II...
партнеры они такие
...и ещё "на сдачу" будут наливать ивакуировавшимся баварского в нимеччыни на 500ойро/мес)
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 30 січ, 2026 18:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14282
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:08
flyman написав: Wirująświatła написав:
Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.
мобілізації де?
В Европе КАНЕШНА
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31393
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:25
Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2985
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:30
Прохожий написав: _hunter написав: Vadim_ написав:
хліб росте у полі сам по собі як бурьян?
шо ви будете їсти в окопі і у шо вдягатися ... , без тилу?
Партнеры поставят: что еду, что камуфляж (он сейчас и так НАТОвский, вроде). В этом-то и уникальность текущего ВП - по сравнению с той же WW II...
партнеры они такие
...и ещё "на сдачу" будут наливать ивакуировавшимся баварского в нимеччыни на 500ойро/мес)
шо у голові ...?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4568
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:34
не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля
sashaqbl написав: Wirująświatła написав:
Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.
❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський
Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого.
Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару.
Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження.
А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.
по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару),
ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13178
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3382 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:36
Letusrock написав:
Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"
Я думаю причина банальна - бусифікація вже працює слабо. На вулицях вже майже не має людей без відстрочок.
Я думаю перейдуть то "персональної бусифікації" - тобто будуть вичисляти людей яких можна мобілізувати + будуть активніше працювали з людьми, які у розшуку.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7329
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:37
Water написав: fler написав:
Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.
У якій сфері ви науковиця?
Першу шо знайшов:
Віта Титаренко, старший лейтенант, офіцер першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ Збройних Сил України, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор, наукова співробітниця Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України.
натрапив на відео про депутата(тку) Парламенту Швеції
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13178
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3382 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|198460
|
|
|1493
|400426
|
|
|6076
|1107816
|
|