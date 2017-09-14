RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:40

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Мені цікаво
А навіщо цей весь срач?
Невже не ясно
1 Людина яка пройшла Майдан, ЗСУ і отримала ветерана - швидше за все має деформоване війною поняття справедливість/правильність ... чи інший зручний термін -підберіть самі
2 Офіцери міліції ( якщо погодитись з тим що описав їх керівник) також діяли відносно коректно (чекали/шукали/не бикували/запросили товаришів ветерана .....) тобто діяли в межах повноважень...

Звідси висновок
а-всі загинули
б - офіціерів міліції які загинули ВИКОНУЮЧИ наказ - подати на нагороди (посмертно)
в - ветерана поховати з написом на могилі ( війна так і не відпустила з своїх пазурів)
г - всім причетним службам ( СБУ , віділ внутрішніх розслідуваннь МВС, прокуратура) провести слідство не за фактом вбивства або загибелі, а за фактом виникнення умов яке привело до вбивства/загибелі)
Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням є крадіжка 1000 грн....
Спочатку його розглядає слідчий 2 тижні ( витратив на нього 10000 грн бюджетних коштів(його зарплата)
Потім прокурор на підставі подання слідчого розглядає чи можна висунути звинувачення ( ще парочка тисяч гривень бюджетних грошей)
Потім суддя з зарплатою 500 грн/год - витрачає 10 годин на прийняття СПРАВЕДЛИВОГО рішення...
І після того як все відбулось - виявляється.
Той в кого вкрали 1000 - доплатив ще 10 000 щоб довести що в нього вкрали
Той який вкрав 1000 - доплатив ще 10000 щоб йому довели що він вкрав...
тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
Я давно не бачив стільки лайна в одній голові....
1 Я прагматик, тому для мене не існує поняття
абсолютна справедливість
2 Мене особисто цікавлять тільки ті варіанти справедливості які приносять користі більше ніж затрати на визначення найсправедливішого варіанту
3 Мій особистий досвід підказує не ввязуватись в розслідування, які забирають ресурсів більше ніж повертають...

Простий приклад правильного рішення
Раніше - будь яке ДТП потребувало наявності ДАЇ... зараз з цим на раз два справляються страхові.
Тому якби мене питали , я б просто ввів дві страховки..
Одну для всіх мешканців (а-ля сьогоднішня цивілка для автовласників) де б з усіма проблемами( в тому числі і податковими) вартістю до наприклад 1 млн - пошуки справедливості проходили не через суди а через страхові.
Другу для випадків вартістю понад 1 млн грн ( а-ля каско )....
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:41

мало?

  Wirująświatła написав:В Европе КАНЕШНА

малий ріст?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:41

  Water написав:За даними слідства, упродовж березня-липня 2025 року священник однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ МП у проросійських Telegram-каналах залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу.
https://bukvy.org/u-harkovi-zatrymaly-s ... resiyu-rf/


ім'я їм легіон (с)

(Марк 5:8-12, Луки 8:30-31) Ісус зцілює біснуватого.
prodigy
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:42

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"

Я думаю причина банальна - бусифікація вже працює слабо. На вулицях вже майже не має людей без відстрочок.
Я думаю перейдуть то "персональної бусифікації" - тобто будуть вичисляти людей яких можна мобілізувати + будуть активніше працювали з людьми, які у розшуку.

Water
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:45

чому Трамп так осмілив і почав арештовуати танкери, а Байден боявся ескалації
що реально змінилось, версія Христо Грозева у відео?

prodigy
  prodigy написав:
  Water написав:За даними слідства, упродовж березня-липня 2025 року священник однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ МП у проросійських Telegram-каналах залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу.
https://bukvy.org/u-harkovi-zatrymaly-s ... resiyu-rf/


ім'я їм легіон (с)

(Марк 5:8-12, Луки 8:30-31) Ісус зцілює біснуватого.
Ісус питає його ім'я, духи відповідають: «Легіон, бо нас багато».

Water
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:50

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  katso написав:ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым


бачите
а от казали що русинів російські фашисти вигадали , тому можно лаятися "русньой" направо-наліво

в ФБ пишуть, що з депутатом екзистиційний конфлікт на грунті світоглядних поглядів

депутат-пінчуківець(з ашкеназів) надто лаяв "русню"
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:легіон в Євангеліє?


«Легіон» в Євангелії — це біси

prodigy
Трамп блокує Кубу і планує поміняти режим комуністів

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого.
Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару.
Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження.
А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.


не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля

по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару),
ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру

І з 1 лютого, як раз, починаются суворі морози
pesikot
