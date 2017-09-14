|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:10
fox767676 написав:
депутат-пінчуківець(з ашкеназів) надто лаяв "русню"
пінчуківець в тому випадку пишеться через друге "у" за мість "і" із приголосною, яка не вимовляється в англійському слові 20 замість сполучення суфіксів "нчук"
4
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:15
Letusrock написав: Shaman написав: Andrey2512 написав:
Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.
це не лише маячня, чисто расейське ІПСО - я б за таке банив...
Тобі прямим текстом шановні партнери вже сто разів це казали, а ти все ніяк не заспокоїшся.
ні, це лише ти та твої однодумці цю маячню пишуть
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:17
Letusrock написав:
Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"
Единственное интересное в этой новости то, что сам Володимир Перший произнес слово "бусификация", если верить цитированиям наших СМИ.
То есть он своим незламным ртом произнес слово, которое считалось табуированным и ИПСО, созданным ИИ.
Изменится - не изменится ничего, более того все чаще проскакивают случаи паковок не спрашивая доков и отмена брони после паковки по телефону- делается несложно, через руководителя предприятия.
Кстати, единственным сигналом к остановке войны будет не заявления, а резкое исчезновение бусификации. Саму-то мобилизацию не отменят, но именно людоловство пропадет. (силлогизм- ухилянт=человек, ловят=ухилянтов, следовательно людоловство, либо докажите что ухилянт не человек
)
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:17
Letusrock написав: Shaman написав:
але ключова відмінність - у нас немає вибору
у кого це у "нас"? Бо в тебе видно вибір є, якщо навіть на тилову штабну посаду нехочеш
в нас - це в країни. а хто тобі доктор, якщо в тебе немає підстав, йди енергетиком працюй через бронь? не хочеш? чи на Закарпатті це неактуально - там більше поскиглити...
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:26
flyman написав: fox767676 написав:
депутат-пінчуківець(з ашкеназів) надто лаяв "русню"
пінчуківець в тому випадку пишеться через друге "у" за мість
"і" із приголосною, яка не вимовляється в англійському слові 20 замість сполучення суфіксів "нчук"
Ого. Круто, обожаю граммар-наци.Я же говорил, что вас тут недооценивают.
"пінчукувець"? Охренеть.
а "замість" хіба не разом пишется?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:26
Letusrock написав: budivelnik написав:
Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням
тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
ти за часів Яника як жив з таким відчуттям??? Закарпаття здається якраз з таких регіонів...
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:34
Господар Вельзевула написав:
Кстати, единственным сигналом к остановке войны будет не заявления, а резкое исчезновение бусификации.
это сильно
оказывается это ЗЕ сам на себя напал и все хочет воевать
еще мощно было ранее про рептилоидов ну тех что "пишут сценарий")))
кстати думаю вам нужно подумать о снижении потребления крепких спиртных напитков)))
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:40
Прохожий написав: Господар Вельзевула написав:
Кстати, единственным сигналом к остановке войны будет не заявления, а резкое исчезновение бусификации.
это сильно
оказывается это ЗЕ сам на себя напал и все хочет воевать
еще мощно было ранее про рептилоидов ну тех что "пишут сценарий"
)))
кстати думаю вам нужно подумать о снижении потребления крепких спиртных напитков
)))
алкогольні напої такого ефекту не мають, це щось сучасне синтетичне
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:52
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:57
ЛАД написав: Shaman написав:
........
я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"? Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.
А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.
ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти
про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині...
на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.
всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...
не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори
