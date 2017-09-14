RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16617166181661916620>
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:10

сполучення суфіксів

  fox767676 написав:депутат-пінчуківець(з ашкеназів) надто лаяв "русню"

пінчуківець в тому випадку пишеться через друге "у" за мість "і" із приголосною, яка не вимовляється в англійському слові 20 замість сполучення суфіксів "нчук"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42244
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:15

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.

це не лише маячня, чисто расейське ІПСО - я б за таке банив...

Тобі прямим текстом шановні партнери вже сто разів це казали, а ти все ніяк не заспокоїшся.

ні, це лише ти та твої однодумці цю маячню пишуть ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11506
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:17

  Letusrock написав:Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"


Единственное интересное в этой новости то, что сам Володимир Перший произнес слово "бусификация", если верить цитированиям наших СМИ.
То есть он своим незламным ртом произнес слово, которое считалось табуированным и ИПСО, созданным ИИ.
Изменится - не изменится ничего, более того все чаще проскакивают случаи паковок не спрашивая доков и отмена брони после паковки по телефону- делается несложно, через руководителя предприятия.
Кстати, единственным сигналом к остановке войны будет не заявления, а резкое исчезновение бусификации. Саму-то мобилизацию не отменят, но именно людоловство пропадет. (силлогизм- ухилянт=человек, ловят=ухилянтов, следовательно людоловство, либо докажите что ухилянт не человек :mrgreen:)
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:17

  Letusrock написав:
  Shaman написав:але ключова відмінність - у нас немає вибору

у кого це у "нас"? Бо в тебе видно вибір є, якщо навіть на тилову штабну посаду нехочеш

в нас - це в країни. а хто тобі доктор, якщо в тебе немає підстав, йди енергетиком працюй через бронь? не хочеш? чи на Закарпатті це неактуально - там більше поскиглити...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11506
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:26

  flyman написав:
  fox767676 написав:депутат-пінчуківець(з ашкеназів) надто лаяв "русню"

пінчуківець в тому випадку пишеться через друге "у" за мість "і" із приголосною, яка не вимовляється в англійському слові 20 замість сполучення суфіксів "нчук"


Ого. Круто, обожаю граммар-наци.Я же говорил, что вас тут недооценивают.
"пінчукувець"? Охренеть.
а "замість" хіба не разом пишется?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:26

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням

тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?

ти за часів Яника як жив з таким відчуттям??? Закарпаття здається якраз з таких регіонів...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11506
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Кстати, единственным сигналом к остановке войны будет не заявления, а резкое исчезновение бусификации.

это сильно
оказывается это ЗЕ сам на себя напал и все хочет воевать
еще мощно было ранее про рептилоидов ну тех что "пишут сценарий")))

кстати думаю вам нужно подумать о снижении потребления крепких спиртных напитков)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14283
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:40

  Прохожий написав:
  Господар Вельзевула написав:Кстати, единственным сигналом к остановке войны будет не заявления, а резкое исчезновение бусификации.

это сильно
оказывается это ЗЕ сам на себя напал и все хочет воевать
еще мощно было ранее про рептилоидов ну тех что "пишут сценарий")))

кстати думаю вам нужно подумать о снижении потребления крепких спиртных напитков)))

алкогольні напої такого ефекту не мають, це щось сучасне синтетичне :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11506
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:52

Schmit
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:57

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"?
Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.
А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.

ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти ;)

про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині...

на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока ;)
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.

всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...

не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11506
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16617166181661916620>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 198514
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 400479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1107884
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10651)
30.01.2026 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.