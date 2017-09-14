RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:12

  ЛАД написав:
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують... ;)
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Где вы увидели, что он "забил"?
И я никого не прирівнюю.
Говорю только о том, что в условиях войны и явной и постоянной нехватки солдат в армии мужчины призывного возраста в тылу должны вести себя несколько скромнее и не злоупотреблять патриотическими лозунгами. Никто не требует идти добровольцем (само слово предполагает "добрую волю"), но не надо и так усиленно обвинять других.
Практически любой, если он не "меняет адреса и явки" каждый день, может сказать, что его пока не мобилизовали.

наш головнокомандуючий уникав цієї теми, як міг. бо досі думає про вибори - а ця тема дуже непопулярно. не знаю, чого його називають Черчилль...

а хто оцінить "должны вести себя несколько скромнее и не злоупотреблять патриотическими лозунгами" - ну точно не ви ЛАД. цікаво, де ж я зловживав патріотичними лозунгами? ;) а якщо вам не подобається, що я називаю руських нацистами/рашистами - то це ваші проблеми. надто багато людей загинуло через Рашу й її населення, яке переважно все це підтримує...

в чому я "усиленно обвинять других"? теж щось примарилось?

з приводу ухилянтів - всі наші закордонні ухилянти порушили закон за гроші - як мінімум тому саме ВОНИ не мають право тут щось розповідати... але ви дуже хочете послухати ЇХ думку. цікаво, що саме - де саме шпаринка, чи вони роблять за кордоном (спойлер - жоден з них навіть не намагаєтсья влаштуватися там, й чекає нагоди повернутися в України - яку зараз так лають)

я до речі, ще жодну людину на фронт не відправляв - окрім найбільш неадекватів. а мене хто тільки не намагався - ви теж ЛАД ;)
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:26

  Wirująświatła написав:
Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.

▪️Число российских солдат, погибших в боях в Украине, резко возросло в последние недели, и, согласно европейским оценкам, эта динамика, если она сохранится, может затруднить Кремлю замену войск без какой-либо формы мобилизации.

▪️Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в декабре погибли 35 000 российских военнослужащих. В мрачной арифметике войны он обозначил цель довести это число до 50 000 к лету — показатель, который примерно вдвое превышает среднемесячный уровень, рассчитанный НАТО в 2025 году.

▪️Более высокая летальность стала результатом более эффективного применения украинских беспилотников. Согласно оценкам нескольких европейских правительств, соотношение убитых и раненых в последнее время сместилось в сторону погибших.

▪️Поскольку эти оценки показывают, что число смертей достигло уровня набора личного состава, несколько источников сообщили, что такая тенденция затруднит восполнение потерь без мобилизационной кампании.

▪️Однако президент Владимир Путин вряд ли пойдет на такую мобилизацию, поскольку она крайне непопулярна в России. Он избегает повторения ситуации сентября 2022 года, когда призыв 300 000 резервистов вызвал массовый исход сотен тысяч людей из страны и резкий рост недовольства войной среди населения.

▪️Европейская оценка усложняет картину, которую отстаивает Москва — и порой повторяет Дональд Трамп — что преимущество России на поле боя означает неизбежность победы. Траектория потерь Кремля может ослабить позиции Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы, по мнению людей, знакомых с оценками, которые высказались на условиях анонимности.

▪️И хотя российские силы ведут непрерывную ракетно-дроновую кампанию, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, оставив обширные районы страны без отопления и электричества в зимние месяцы, ее армия добилась лишь незначительного продвижения на линии фронта.

▪️В течение нескольких месяцев на линии фронта протяженностью 1000 километров не удалось добиться крупных стратегических прорывов, а окопавшиеся войска ограничивались тактическими боями.

▪️В то время как российские войска пытались укрепить свои позиции вокруг Славянска, Киев, по данным вашингтонского Института изучения войны, сообщил о некоторых успехах в районе Покровска.

▪️Чтобы пополнить ряды, Россия предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты, утверждая, что этой меры достаточно для достижения годовых целей по набору.

▪️Однако наряду с живой силой технологии беспилотников стали ключевым фактором в борьбе за преимущество в войне — и именно в этой сфере украинские войска добились мастерства.

▪️В настоящее время украинский персонал может регистрировать и проверять каждое уничтожение, что дает европейской разведке высокую степень уверенности в цифрах потерь, которые несет Россия, и в сложностях, с которыми она сталкивается при защите от дронов.

▪️Федоров назвал показатель в 50 000 убитых «стратегической целью». По словам министра, опубликованные в декабре данные «подтверждены видеозаписями», о чем он сообщил журналистам в начале этого месяца. «Если мы достигнем 50 000, то увидим, что произойдет с врагом», — сказал он.

▪️Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сказал, что показатель погибших в бою (KIA) в России «значительно вырос» в прошлом году.

▪️«Соотношение KIA к тяжело раненым было гораздо ближе к 1:1», — написал он в X.

▪️В отчете латвийских спецслужб, опубликованном в понедельник, также подчеркивается, что развитие технологии беспилотных летательных аппаратов становится все более важным фактором на поле боя.

▪️«В настоящее время как в российской, так и в украинской армиях беспилотные летательные аппараты различных типов ответственны за 70-80% погибших и раненых… Широкое использование беспилотных летательных аппаратов позволяет обеим сторонам проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и наносить удары по войскам и технике противника», — говорится в отчете. #Россия #Украина #мобилизация



Сначала верили в джавелины, потом байрактары, хаймарсы, ф16, патриоты. Сейчас верят что 50 тыс как то повлияют.

цікава цитата - а коментарій трохи дебільний :oops:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:27

  Shaman написав:я до речі, ще жодну людину на фронт не відправляв - окрім найбільш неадекватів. а мене хто тільки не намагався - ви теж ЛАД ;)

Як і мене ... )

Співпадіння ? Не думаю ))
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:28

  prodigy написав:чому Трамп так осмілив і почав арештовуати танкери, а Байден боявся ескалації
що реально змінилось, версія Христо Грозева у відео?


аж навіть не віриться. але чому й ні...

цікаво хто кого навчив - руські китайців чи китайці руських - заправляти ракети водою? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:32

  Wirująświatła написав:Сначала верили в джавелины, потом байрактары, хаймарсы, ф16, патриоты. Сейчас верят что 50 тыс как то повлияют.

Виталька, аналитика - это не твоё ... прими это

Факты ты умеешь искать, но не анализируй их - это не твоё

Джавелины отлично сыграли свою роль в 2022 году, когда жгли колонны рашистов
Или ты думаешь, что в 2022 от рашистов это был "жест доброй воли" ? )

Потом хаймарсы, потом пэтриоты, потом Ф16
Каждое вооружение для своих целей

Как там у вас у россиян говорят "дорога ложка к обеду" ...
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:45


Для розуміння реальної ситуації.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:26

  Schmit написав:Для розуміння реальної ситуації.


Через 4 дні(роки), Зоркій Сокол помітив, що у сарая відсутня одна стіна ...

Війна на виснаження триває з квітня 2022 року, коли бліцкріг якось не пройшов ...
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:29

  budivelnik написав:
  katso написав:Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.
Мені цікаво
А навіщо цей весь срач?


Срач полезен тем что работает в пользу того что б такого больше не было. Будет больше правды в сети - глядишь кто-то и не забоится публично задать логичные вопросы:
- как так получилось что у ветерана дома был автомат? Куда смотрели местные участковые, да они должны были к ветерану в день два раза на чай заходить, поговорить зажизнь, спросить надо ли чего.
- какая роль в этом ТЦК, или все уже забыли что оно еще и СП? Как они контролировали психологическое состояние ветерана? Или никак потому что тут бабла точно не снимешь?
Но легче ж просто мои сообщения тереть чем такие серьезные вопросы обсуждать. И делать вид что ничего не произошло, и что то что человек начал стрельбой в титушек на майдане а закончил стрельбой в полицию- это ипсо. А это правда.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:37

человек начал стрельбой в титушек на майдане а закончил стрельбой в полицию-


Умовний Панін
в 17 років переспав з дівчиною
В 35 з собакою
Дівчата зло, все з них почалось

да они должны были к ветерану в день два раза на чай заходить


2 рази на день бути послані на йух. Кацо застряг в ссср
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:39

  Schmit написав:
Для розуміння реальної ситуації.

Schmit, "осада" - це оточення військами укріпленого місця з метою його захоплення. Київ вже оточують? На кого розраховано це лайно?
