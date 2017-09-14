|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:13
Hotab написав: Schmit написав:
Я вірю Зе і марафону.
Тоді вас там двоє (шиза?) . Бо один дивиться марафон і вірить, а другий каже «контрнаступи зрада»
А взагалі ти зайнявся примітивним флудом.
Якщо у тебе нема жодних ознак зради, то навіщо ляпати язиком. Ти і так законтачився клікбейтом.
«Ти для нас стал хуже дяди толи»(с)
Не перекручуй, на марахвоні сказали перемога, значить перемога. Ти що, не віриш?
Schmit
Додано: Суб 31 січ, 2026 00:17
Wirująświatła написав:
Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
А що у якоїсь людини(розумної) могли бути якісь "сомнения"? путін цю війну почав значить у нього є якісь цілі і він ці цілі послідовно досягає(як може).Назвіть хоч одну причину чому путін може хотіти "мира или перемирия"?
Ну як малі діти, чесне слово.
andrijk777
Додано: Суб 31 січ, 2026 00:39
Shaman написав:
ЛАД написав:
........
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"? Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.
ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти
Только полный идиот будет подписывать договор, если заранее уверен, что враг его соблюдать не будет.
Особенно, если считает, что временная передышка играет на руку врагу. А здесь такое мнение неоднократно высказывалось.
А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.
про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині...
Не понятно, к чему вы привели эти примеры.
В чём "перебільшення"?
Но только один вопрос - вы не согласны с тем, что готовиться к войне (к защите страны) надо постоянно, задолго до её начала, а не тогда, когда война началась?
Тогда вполне вероятно, что она и вообще не начнётся.
на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока
То, что когда нет аргументов вы легко переходите на хамство, давно понятно.sashaqbl
не поленился повторить свой взгляд на возможное окончание войны. А вы, кроме "метать бисер" и рассказывать сказки насчёт "неодноразово", ничего сказать не можете.
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.
всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...
не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори
Да, "краще жити" в Беларуси без войны, чем в Украине с войной.
Если для вас это не так, то есть два варианта - либо вы из тех, кто наживается на войне (вряд ли), либо хватит писать лозунги с дивана и вперёд на фронт.
И я не "не маю цитат", а просто не хочу их искать да и вообще приводить. Так же, как и называть, кто здесь за продолжение войны.
Единственное, к чему это приведёт, - к очередному срачу. Но его здесь и так выше крыши.
ЛАД
