Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:13

  Hotab написав:
  Schmit написав:Я вірю Зе і марафону.

Тоді вас там двоє (шиза?) . Бо один дивиться марафон і вірить, а другий каже «контрнаступи зрада»
А взагалі ти зайнявся примітивним флудом.
Якщо у тебе нема жодних ознак зради, то навіщо ляпати язиком. Ти і так законтачився клікбейтом.
«Ти для нас стал хуже дяди толи»(с)

Не перекручуй, на марахвоні сказали перемога, значить перемога. Ти що, не віриш?
Schmit
 
Повідомлень: 5396
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 00:17

  Wirująświatła написав:Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали


Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.

А що у якоїсь людини(розумної) могли бути якісь "сомнения"? путін цю війну почав значить у нього є якісь цілі і він ці цілі послідовно досягає(як може).
Назвіть хоч одну причину чому путін може хотіти "мира или перемирия"?
Ну як малі діти, чесне слово.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7330
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 00:39

  Shaman написав:
  ЛАД написав:........
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"?
Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.

ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти ;)
Только полный идиот будет подписывать договор, если заранее уверен, что враг его соблюдать не будет.
Особенно, если считает, что временная передышка играет на руку врагу. А здесь такое мнение неоднократно высказывалось.

А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.
про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині...
Не понятно, к чему вы привели эти примеры.
В чём "перебільшення"?
Но только один вопрос - вы не согласны с тем, что готовиться к войне (к защите страны) надо постоянно, задолго до её начала, а не тогда, когда война началась?
Тогда вполне вероятно, что она и вообще не начнётся.

на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока ;)
То, что когда нет аргументов вы легко переходите на хамство, давно понятно.
sashaqbl не поленился повторить свой взгляд на возможное окончание войны. А вы, кроме "метать бисер" и рассказывать сказки насчёт "неодноразово", ничего сказать не можете.

ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.

всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...

не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори 8)
Да, "краще жити" в Беларуси без войны, чем в Украине с войной.
Если для вас это не так, то есть два варианта - либо вы из тех, кто наживается на войне (вряд ли), либо хватит писать лозунги с дивана и вперёд на фронт.
И я не "не маю цитат", а просто не хочу их искать да и вообще приводить. Так же, как и называть, кто здесь за продолжение войны.
Единственное, к чему это приведёт, - к очередному срачу. Но его здесь и так выше крыши.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38519
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
