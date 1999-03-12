Тоді вас там двоє (шиза?) . Бо один дивиться марафон і вірить, а другий каже «контрнаступи зрада» А взагалі ти зайнявся примітивним флудом. Якщо у тебе нема жодних ознак зради, то навіщо ляпати язиком. Ти і так законтачився клікбейтом. «Ти для нас стал хуже дяди толи»(с)
Не перекручуй, на марахвоні сказали перемога, значить перемога. Ти що, не віриш?
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
А що у якоїсь людини(розумної) могли бути якісь "сомнения"? путін цю війну почав значить у нього є якісь цілі і він ці цілі послідовно досягає(як може). Назвіть хоч одну причину чому путін може хотіти "мира или перемирия"? Ну як малі діти, чесне слово.
ЛАД написав:........ Так "доводиться" или всё-таки "не можна"? Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.
ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти
Только полный идиот будет подписывать договор, если заранее уверен, что враг его соблюдать не будет. Особенно, если считает, что временная передышка играет на руку врагу. А здесь такое мнение неоднократно высказывалось.
А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд Стоит на запасном пути!" Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.
про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині...
Не понятно, к чему вы привели эти примеры. В чём "перебільшення"? Но только один вопрос - вы не согласны с тем, что готовиться к войне (к защите страны) надо постоянно, задолго до её начала, а не тогда, когда война началась? Тогда вполне вероятно, что она и вообще не начнётся.
на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока
То, что когда нет аргументов вы легко переходите на хамство, давно понятно. sashaqbl не поленился повторить свой взгляд на возможное окончание войны. А вы, кроме "метать бисер" и рассказывать сказки насчёт "неодноразово", ничего сказать не можете.
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.
всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...
не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори
Да, "краще жити" в Беларуси без войны, чем в Украине с войной. Если для вас это не так, то есть два варианта - либо вы из тех, кто наживается на войне (вряд ли), либо хватит писать лозунги с дивана и вперёд на фронт. И я не "не маю цитат", а просто не хочу их искать да и вообще приводить. Так же, как и называть, кто здесь за продолжение войны. Единственное, к чему это приведёт, - к очередному срачу. Но его здесь и так выше крыши.
Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку. Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине. Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии? Украине дороги вредны и противопоказаны?
Польща в НАТО з 12/03/99, Литва в НАТО з 29/03/2004 але до початку вторгнення рф в Україну сполучення між країнами східного флангу альянсу було тільки на папері (або морем), з досвіду України зрозуміло, що море дуже легко блокується мінами (15годин двох есмінців рф вистачить), а автомобільне сполучення не було розраховано для військової логістики, сільські дороги на відео ви бачили
На роль Мюллера вы не тянете. Вы почему-то считаете, что вся Европа и вообще весь мир только и думают, что о нашей войне. К сожалению, это далеко не так. Не стал искать ничего дополнительно о Сувалкском коридоре и о новой трассе, только ваше видео. Сразу скажу - понятно, что эта трасса имеет стратегическое значение, но: 1. Строительство начато ещё в начале 10-х. 2. Ускорили его в середине 10-х. И да, хотя автор ролика не говорит об этом, думаю, что это, действительно, отчасти связано с событиями 2014 в Украине (захватом Крыма и вмешательством в Донбассе). Но только отчасти. 3. При этом автор ролика подчёркивает значение трассы для торговли между Прибалтикой и остальной Европой и значение трассы для экономики самой Польши. И если бы не это, сильно сомневаюсь, что трасса была бы уже построена, несмотря на её военное значение. 4. "сполучення ... було тільки на папері (або морем)... море дуже легко блокується мінами" - не так легко, у стран НАТО на Балтике есть неплохие флоты. А эта трасса блокируется ещё легче даже без росс. вторжения - легко устанавливается огневой контроль. Даже не говоря о том, что в начале боевых действий прорыв на 20-30-40 км не составит большой проблемы - войска на самой границе не стоят, т.е. эта трасса легко перерезается. 5. Автор ролика отмечает, что современная трасса построена Польшей и доходит только до границы с Литвой. По территории Прибалтики она остаётся обычной 2-полосной дорогой. "Коридор как бы есть, но он не доведен до состояния, когда на него реально можно опереться".
ок буду надавати роз'яснення до відео
Буду крайне признателен - можно будет заранее понимать, стоит смотреть или нет.
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Про корупцію і відкуповування від мобілізації можна ще сказати що це не його відповідальність. Хоча це ЙОГО відповідальність. Він призначає керівників силового блоку.
Согласен. Но у нас коррупция укоренилась слишком сильно. Начиная с бытового уровня. Почти каждая власть обещала с ней бороться, но никому не удалось её победить. ТЦК в стране очень много. Не очень представляю себе, откуда вдруг во время войны можно набрать кристально честных начальников ТЦК. И не только.
Досі не прийнято рішення по зниженню мобілізаційного віку. Крок з дозволом на виїзд до 22 років - це взагалі пи**. Це ж явно у відповідальності верховного і монобільшості. Про Сирсьткого і манька з його скалою я взагалі мовчу. ХОча це теж вертикаль у відповідальності верховного.
Зниження мобілізаційного віку не буду обсуждать. По этому вопросу возможны разные точки зрения. ИИ даёт такое:
Военные потери СССР мужчин 1918–1925 годов рождения (основной призывной контингент) были катастрофическими. По разным оценкам, из этого поколения, принявшего основной удар, погибло от 60% до 80% (некоторые оценки указывают на выживаемость лишь 3–10% от числа призванных)
После войны пришлось резко ослаблять законы об ответственности мужчин за рождение детей для повышения рождаемости. Не уверен, что сегодня даже это сработает. Хотели избежать такого.
"виїзд до 22 років" - не знаю, насколько сильно это повлияло на выезд. Нигде не встречал цифр. То, что многие воспользовались и выехали, несомненно. Но насколько много? И насколько это уменьшило выезд 18-?
Армия РФ нанесла ракетный удар по складам «Филип Моррис» в пригороде Харькова Вот такое у нас «перемирие». Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Путиным. Тот обещал в течение недели не бить по Киеву и другим городам Украины. А уже в 5 утра харьковчане проснулись от мощного взрыва. Формально прилетело не по городу. Ракета ударила буквально за окружной – по складам американской компании «Филип Моррис» в поселке Докучаевское. Табачная фабрика под Харьковом не работает с начала полномасштабного вторжения. Руководитель по коммуникациям Виктория Ильинская сообщила «Суспільному», что дежурный персонал находился в укрытии. Обошлось без пострадавших. Пожар, по данным ГСЧС, охватил 5 тысяч квадратных метров. Его тушили 80 спасателей.
Зеленский подтвердил, что РФ не наносит ударов по энергетике Украины. Но есть исключение
«Этот день начался с региональных отчетов: во всех наших регионах с ночи на пятницу действительно не было ударов по энергетическим объектам – почти ни одного. Исключением стал Донецкий регион, где был нанесен единственный удар по газовой инфраструктуре с использованием авиационных бомб», — сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Он отметил, что в то же время Россия переходит к нанесению ударов по логистическим и перевалочным станциям. В частности, сегодня утром в Днепропетровской области был поражен один из специальных вагонов «Укрзалізниця» для выработки электроэнергии.
При этом Украина также не наносит удары по российской энергетике, сказал Зеленский.
Однако в течение дня продолжались обычные российские атаки с использованием беспилотников и авиационных бомб. В Харьковском регионе был поражен склад американской компании Philip Morris, начался пожар. Также были нанесены удары по Никополю, Херсону и приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей, сообщил президент Украины.
Россия не будет бить по объектам энергетики Украины до 1 февраля, заявили в Кремле
Об этом Владимира Путина попросил президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По информации «Ведомостей», такая уступка сделана «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров».
Владимир Зеленский сегодня сообщил, что за прошедшую ночь Россия не атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, однако переключилась на удары «по логистике» и не отказалась от ударов по жилой застройке.
Стоит отметить, что в результате уже произошедших атак значительная часть Украины остается без света и отопления. В Киеве, например, в такой ситуации еще с 28 января находятся жители более 700 многоквартирных домов.