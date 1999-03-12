Додано: Суб 31 січ, 2026 02:52

Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку.

Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.

Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии?

Польща в НАТО з 12/03/99, Литва в НАТО з 29/03/2004

але до початку вторгнення рф в Україну сполучення між країнами східного флангу альянсу

але до початку вторгнення рф в Україну сполучення між країнами східного флангу альянсу

було тільки на папері (або морем), з досвіду України зрозуміло, що море дуже легко блокується мінами (15годин двох есмінців рф вистачить), а автомобільне сполучення не було розраховано для військової логістики, сільські дороги на відео ви бачили

для торговли

для экономики самой Польши

2-полосной

ок

буду надавати роз'яснення до відео

На роль Мюллера вы не тянете.Вы почему-то считаете, что вся Европа и вообще весь мир только и думают, что о нашей войне.К сожалению, это далеко не так.Не стал искать ничего дополнительно о Сувалкском коридоре и о новой трассе, только ваше видео.Сразу скажу - понятно, что эта трасса имеет стратегическое значение, но:1. Строительство начато ещё в начале 10-х.2. Ускорили его в середине 10-х. И да, хотя автор ролика не говорит об этом, думаю, что это, действительно, отчасти связано с событиями 2014 в Украине (захватом Крыма и вмешательством в Донбассе). Но только отчасти.3. При этом автор ролика подчёркивает значение трассымежду Прибалтикой и остальной Европой и значение трассыИ если бы не это, сильно сомневаюсь, что трасса была бы уже построена, несмотря на её военное значение.4. "сполучення ... було тільки на папері (або морем)... море дуже легко блокується мінами" - не так легко, у стран НАТО на Балтике есть неплохие флоты. А эта трасса блокируется ещё легче даже без росс. вторжения - легко устанавливается огневой контроль. Даже не говоря о том, что в начале боевых действий прорыв на 20-30-40 км не составит большой проблемы - войска на самой границе не стоят, т.е. эта трасса легко перерезается.5. Автор ролика отмечает, что современная трасса построена Польшей и доходит только до границы с Литвой. По территории Прибалтики она остаётся обычнойдорогой. "Коридор как бы есть, но он не доведен до состояния, когда на него реально можно опереться".Буду крайне признателен - можно будет заранее понимать, стоит смотреть или нет.