Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:10

Але капець як дивно що цей блекаут стався якраз під час 2-денного перемир'я.
Тепер влада не може це просто повісити на путіна.
Совпадєніє? Не думаю. :mrgreen:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:27

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация.


Да, я тоже склонен придерживаться такого сценария.Посмотрим что будет в апреле.Если лучше не станет- страна превратится в обычную страну во время войны-с холодом, закрытыми бизнесами, возможно дефицитом топлива или продуктов, хз. Шевелится будет только оборонка , возможно даже больше людей пойдет в ЗСУ ради еды и зарплаты. На фронт не повлияет, к тыловой жизни страна будет непридатна.

технологічна аварія енергомоста, це вже той сценарій щи ще чекаємо?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42246
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:31

  Shaman написав:
  Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль

Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось

а ти вже знаєш причини аварії? й звісно обстріли тут ні до чого... що за люди?..

Мне не нужна причина. Достаточно знать фамилию президента
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 31 січ, 2026 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты можешь мне просто сказать фракцию власти и я скажу заранее, что разрушится всё. Потому что другого быть просто не может, если у власти комик. Очнитесь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:37

  andrijk777 написав:Але капець як дивно що цей блекаут стався якраз під час 2-денного перемир'я.
Тепер влада не може це просто повісити на путіна.
Совпадєніє? Не думаю. :mrgreen:

Понятное дело, что не совпадение - Трамп в курсе состояния энергосистемы этой страны - потому и пришлось срочно о энерго-перемирии договариваться...
_hunter
 
Повідомлень: 11422
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:39

  Бетон написав:Ты можешь мне просто сказать фракцию власти и я скажу заранее, что разрушится всё. Потому что другого быть просто не может, если у власти комик. Очнитесь

Ось так це відбувалось
https://www.radiosvoboda.org/a/video-yak-golosubvaly-kandydaty/29894705.html
Все чесно. Народ ж сам обрав свою долю.

*ой, забув додати що Зеленський не винуватий, то все клятий путін і кляті москалі винуваті.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 31 січ, 2026 14:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть люди-магниты проблем. Они как ходячая катастрофа: где бы ни возникла хоть минимальная вероятность бардака, они туда нырнут с головой. Они не просто находят дерьмо — они его создают, раздувают
Такой человек всегда вляпывается сам и обязательно тянет за собой других.
Он не решает вопросы — он их генерирует.
А если дать ему власть или ресурсы, он утопит в болоте всё, к чему прикоснётся: развалит процессы, оставит после себя только хаос и убытки.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:50

  flyman написав:технологічна аварія енергомоста, це вже той сценарій щи ще чекаємо?


Ждем. Вопрос в продолжительности. До апреля нет смысла дергаться, если в апреле лучше не станет- тогда понятно что к зиме полный коллапс+ лягут бизнеса.
Ну а вообще знаково, что в первый день морозов , в течении двух несчастных дней "энергетического перемирия" таки уронились в блекаут сами.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:55

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля

по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару),
ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру

І з 1 лютого, як раз, починаются суворі морози


у нас вчора до 22.00 дощ дрібний весь день, потім падіння температури до -7С (по відчуття -20С), ожеледиця, 15-20см снігу, нормально

Зеленський пояснив, що відлік перемирення почався с 00.00 30грудня, подивимось як воно буде

У нас ось так прогнозують
Зображення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13239
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:58

  Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль

Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось

На момент, когда ты это сюда принес, уже пошли включения электричества

То где ты видишь кучку варваров ? На дне 3-литровой банки домашнего вина ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13239
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
