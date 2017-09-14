Wirująświatła написав:Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация.
Да, я тоже склонен придерживаться такого сценария.Посмотрим что будет в апреле.Если лучше не станет- страна превратится в обычную страну во время войны-с холодом, закрытыми бизнесами, возможно дефицитом топлива или продуктов, хз. Шевелится будет только оборонка , возможно даже больше людей пойдет в ЗСУ ради еды и зарплаты. На фронт не повлияет, к тыловой жизни страна будет непридатна.
технологічна аварія енергомоста, це вже той сценарій щи ще чекаємо?
Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль
Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось
а ти вже знаєш причини аварії? й звісно обстріли тут ні до чого... що за люди?..
Мне не нужна причина. Достаточно знать фамилию президента
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 31 січ, 2026 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Есть люди-магниты проблем. Они как ходячая катастрофа: где бы ни возникла хоть минимальная вероятность бардака, они туда нырнут с головой. Они не просто находят дерьмо — они его создают, раздувают Такой человек всегда вляпывается сам и обязательно тянет за собой других. Он не решает вопросы — он их генерирует. А если дать ему власть или ресурсы, он утопит в болоте всё, к чему прикоснётся: развалит процессы, оставит после себя только хаос и убытки.
flyman написав:технологічна аварія енергомоста, це вже той сценарій щи ще чекаємо?
Ждем. Вопрос в продолжительности. До апреля нет смысла дергаться, если в апреле лучше не станет- тогда понятно что к зиме полный коллапс+ лягут бизнеса. Ну а вообще знаково, что в первый день морозов , в течении двух несчастных дней "энергетического перемирия" таки уронились в блекаут сами.
prodigy написав:не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля
по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару), ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру
І з 1 лютого, як раз, починаются суворі морози
у нас вчора до 22.00 дощ дрібний весь день, потім падіння температури до -7С (по відчуття -20С), ожеледиця, 15-20см снігу, нормально
Зеленський пояснив, що відлік перемирення почався с 00.00 30грудня, подивимось як воно буде
Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль
Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось
На момент, когда ты это сюда принес, уже пошли включения электричества
То где ты видишь кучку варваров ? На дне 3-литровой банки домашнего вина ? )