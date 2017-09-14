RSS
  #<1 ... 16625166261662716628>
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:00

  andrijk777 написав:Але капець як дивно що цей блекаут стався якраз під час 2-денного перемир'я.
Тепер влада не може це просто повісити на путіна.
Совпадєніє? Не думаю. :mrgreen:

А морози тут ні до чого ? так ?

У нас вже діють ГПВ )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13239
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:13

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация.


Да, я тоже склонен придерживаться такого сценария.Посмотрим что будет в апреле.Если лучше не станет- страна превратится в обычную страну во время войны-с холодом, закрытыми бизнесами, возможно дефицитом топлива или продуктов, хз. Шевелится будет только оборонка , возможно даже больше людей пойдет в ЗСУ ради еды и зарплаты. На фронт не повлияет, к тыловой жизни страна будет непридатна.

накупят в кредит генераторов и экофлоу. В каждом магазине и на заправках будет услуга зарядка телефона 30 грн, зарядной станции 100 грн/час. Завезут керосиновые обогреватели, керосин будет продаваться в атб там где мыло по 100грн/л. Там же будут продаваться уголь и дрова. Кто побогаче скинутся на нормальный генератор и запитают насосы, лифты, подзарядки телефонов. Кто победнее будет бегать заряжать в ближайший атб. Потом накупят солнечных панелей. Утыкают ими все крыши. Короче неприятно, но не смертельно. Я уже не замечаю 7 часовых блекаутов. Весной летом будут больше времени на улице проводить.

Бизнесы которые не тянут работу на генераторе канешн закроются. Но пока даже детская парикмахерская с э.отоплением не закрылась. Не шарю что там по рентабельности, заряжают генератором экофлоу, потом его высаживают и снова заряжают.

(под экофлоу я имею в виду любые зарядные станции)

смотрю документальный сериал (6 серий) про 2ю мировую. Очень сильно наша война отличается по техническим возможностям. Только на линии фронта все печально. Во Львове уже нет отключений, рестораны работают, деньги тратятся. кто не видел гляньте. https://youtu.be/w0msAx9aF2Q?si=0bNoGu8UNn_kJE3G
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 січ, 2026 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31418
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:18

  pesikot написав:
  Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль

Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось

На момент, когда ты это сюда принес, уже пошли включения электричества

А у деяких світло не вимикали взагалі через це :P Треба ж якось систему балансувати.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:19

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль

Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось

а ти вже знаєш причини аварії? й звісно обстріли тут ні до чого... що за люди?..

Мне не нужна причина. Достаточно знать фамилию президента

за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11521
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:24

  Бетон написав:Есть люди-магниты проблем. Они как ходячая катастрофа: где бы ни возникла хоть минимальная вероятность бардака, они туда нырнут с головой. Они не просто находят дерьмо — они его создают, раздувают
Такой человек всегда вляпывается сам и обязательно тянет за собой других.
Он не решает вопросы — он их генерирует.
А если дать ему власть или ресурсы, он утопит в болоте всё, к чему прикоснётся: развалит процессы, оставит после себя только хаос и убытки.

Ну да, ну да.. :roll: Один такий постійно лізе в інші країни з війнами, а в його країні люди досі на відро сра.. ходять..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:37

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация.

......
Только на линии фронта все печально. Во Львове уже нет отключений, рестораны работают, деньги тратятся. кто не видел гляньте. https://youtu.be/w0msAx9aF2Q?si=0bNoGu8UNn_kJE3G

Ну вот куда-то в сторону ЗУ оно все и скукожится... Пока там деньги тратятся - где-то они заканчиваются
Через тривалі відключення світла і сильні морози в більшості ресторанів Києва – сильне падіння відвідуваності, а деякі закриваються – тимчасово або назавжди.

Як виживають заклади в умовах роботи на генераторах і кому зараз найскладніше – в інтерв’ю РБК-Україна розповіла ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.
_hunter
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:До 1 лютого. Тобто 2 дні. Ну зашибісь "перемирення" на 2 дні.
Але хоча б зафіксували що з путіним можна домовлятись.

Домовлятися? Та він тупо розвів їх яко лохів.
Взяв час на підготовку нових ударів...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Если ты офицер, был офицером уже в 21(или чуть старше) и немного сталкивался с потрохами и шестерёнками системы

Я став офіцером в 24
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:45

  Бетон написав:Ты можешь мне просто сказать фракцию власти и я скажу, если у власти комик.

А за кого ти голосував у 19-му?
Water
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:47

  Water написав:
  Бетон написав:Ты можешь мне просто сказать фракцию власти и я скажу, если у власти комик.

А за кого ти голосував у 19-му?

прозрів. а от що таке відповідальність за свої дії...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11521
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16625166261662716628>
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

