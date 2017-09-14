Додано: Суб 31 січ, 2026 15:13

Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация.



Да, я тоже склонен придерживаться такого сценария.Посмотрим что будет в апреле.Если лучше не станет- страна превратится в обычную страну во время войны-с холодом, закрытыми бизнесами, возможно дефицитом топлива или продуктов, хз. Шевелится будет только оборонка , возможно даже больше людей пойдет в ЗСУ ради еды и зарплаты. На фронт не повлияет, к тыловой жизни страна будет непридатна.

накупят в кредит генераторов и экофлоу. В каждом магазине и на заправках будет услуга зарядка телефона 30 грн, зарядной станции 100 грн/час. Завезут керосиновые обогреватели, керосин будет продаваться в атб там где мыло по 100грн/л. Там же будут продаваться уголь и дрова. Кто побогаче скинутся на нормальный генератор и запитают насосы, лифты, подзарядки телефонов. Кто победнее будет бегать заряжать в ближайший атб. Потом накупят солнечных панелей. Утыкают ими все крыши. Короче неприятно, но не смертельно. Я уже не замечаю 7 часовых блекаутов. Весной летом будут больше времени на улице проводить.Бизнесы которые не тянут работу на генераторе канешн закроются. Но пока даже детская парикмахерская с э.отоплением не закрылась. Не шарю что там по рентабельности, заряжают генератором экофлоу, потом его высаживают и снова заряжают.(под экофлоу я имею в виду любые зарядные станции)смотрю документальный сериал (6 серий) про 2ю мировую. Очень сильно наша война отличается по техническим возможностям. Только на линии фронта все печально. Во Львове уже нет отключений, рестораны работают, деньги тратятся. кто не видел гляньте.