Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стосовно блекауту сьогодні ...

Знову деякі недолугі намагались розігнати паніку

Але

Будь-яку людину, організацію, державу характеризує не кількість помилок, а реакцію на них

Сьогодні це знову виправили і це реакція на помилки

Але (знову це але), в 2006 році Алчевськ рятували всією країною
В 2026 році Алчевськ рашисти навіть не намагаються рятувати

До того ж, у рашистів опори впали і Мурманськ залишився без світла
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 31 січ, 2026 18:55, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:49

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:шо за бред, де вони їх збирають- у лісі , полі, по смітниках?
чі у платників податків?

Для комбайнеров есть отдельная ветка ... )

я випасаю котів кастрірованих...

Шо ? Вже не можеш ? Це тебе дуже турбує ? )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:52

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Для комбайнеров есть отдельная ветка ... )

я випасаю котів кастрірованих...

Шо ? Вже не можеш ? Це тебе дуже турбує ? )

мене турбуе лихоманка деяких...
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:55

  Vadim_ написав:мене турбуе лихоманка деяких...

Ти в дзеркало давно дивився ?

Так подивись
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:58

Зображення
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:02

  Господар Вельзевула написав:Зображення


Ермак написав:"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал, — подчеркнул он, добавляя, что в рамках этих переговоров "осталось несколько сложных пунктов", которые и нужно согласовать делегатам из Киева.


по магии конечно дно
гитлеру до самой смерти в бункере ежедневно гороскопы составляли
что вот-вот сталин с рузвелбтом поссорятся, а черчилль передумает
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 31 січ, 2026 19:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:06

  pesikot написав:
  барабашов написав:Есть пророчество Ванги, что если мы всех вас, Шламана, тебя, ухылянта-пилота, торговца палёнкой, прочих piZdunoff, принесём в жертву на Мавзолее на Кр.Площади как у фильме Гибсона "Апокалипсис наших дней", то всё закончится, Запорожская АЭС станет наша, и курорты Пицунды, Сочей и Алупки с Гаспрой снова будут открыты нам вместе с путешествиями по Енисею и ТрансСибу(ну как и было до того как мы с тобой школу закончили) за сахалинской икрой.
В принципе после +12 в хате каждое утро и графиком со светом 5 часов в день -я категорически ЗА и начинаю затачивать ритуальную бензопилу. :mrgreen:

Тебе опять выход развальцевали ?

у нього це - вхід :lol:
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:07

  ЛАД написав:частичное ограничение суверенитета и потеря части территории.

Завгар, повернись, вєк волі нє відать.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения.
По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой.
Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.

ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались. Діди почали переживати за молодь - нечувано, до війни такого не було.
BIGor
1
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:10

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения.
По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой.
Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.

ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались.


А чого Ви так перебиваєтесь долею України, фаріонствуєте? Виїхали та і все, вважайте врятувались.
fox767676
