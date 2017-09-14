Ермак написав:"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал, — подчеркнул он, добавляя, что в рамках этих переговоров "осталось несколько сложных пунктов", которые и нужно согласовать делегатам из Киева.
по магии конечно дно гитлеру до самой смерти в бункере ежедневно гороскопы составляли что вот-вот сталин с рузвелбтом поссорятся, а черчилль передумает
барабашов написав:Есть пророчество Ванги, что если мы всех вас, Шламана, тебя, ухылянта-пилота, торговца палёнкой, прочих piZdunoff, принесём в жертву на Мавзолее на Кр.Площади как у фильме Гибсона "Апокалипсис наших дней", то всё закончится, Запорожская АЭС станет наша, и курорты Пицунды, Сочей и Алупки с Гаспрой снова будут открыты нам вместе с путешествиями по Енисею и ТрансСибу(ну как и было до того как мы с тобой школу закончили) за сахалинской икрой. В принципе после +12 в хате каждое утро и графиком со светом 5 часов в день -я категорически ЗА и начинаю затачивать ритуальную бензопилу.
ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались. Діди почали переживати за молодь - нечувано, до війни такого не було.
ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались.
А чого Ви так перебиваєтесь долею України, фаріонствуєте? Виїхали та і все, вважайте врятувались.