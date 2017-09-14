ЛАД написав:Поэтому, чего хочет Путин, мне не очень интересно. Обсуждать можно только высказанные требования. Вопрос, что делать нам?
А по моєму все ясно Якщо пуйло хоче воювати , то нам не залишається нічого іншого як відбиватись.... Ті хто хочуть здаватись- можуть здатись в індивідуальному порядку.. Правда напряму пройти через кордон Україна-Росія навряд чи вийде, тому Україна-Турція-Педерація
Shaman написав:за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу
Звісно. За енергосистему відповідав "двушка в маскву"
На дворі -війна... Тут бах тиждень тому під Мурманськом падає 5 вишок ЛЕП.... ясно що від старості... Але тут бах і проблема на українській ЛЕП 750КВольт.... це вже ясно що Президентська криворукість Але тут знов бах і впали під тим самим Мурманськом наступних 5 опор... за 50 км від того місця де падали перші...
"Також Мендель заявила, що Андрій Єрмак - далеко не єдиний представник влади (хоч і колишній), який вдається до магічних ритуалів.
"Розумію, що в політиці одними мізками не виграти. Але і без них – теж нікуди. Сьогодні, коли країна сидить без тепла, світла, без базових потреб, ми можемо всі тільки посміятися з цієї магічної "політики", якщо є на це сили. Однак скажу, що в українській політиці Єрмак - далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали", - написала вона.
Колишня прессекретарка у кінці свого допису про магічне хобі ексочільника ОП звернулася й до нього напряму, та запевнила, що всі його рішення і дії будуть дзеркалитися.
"П.С. Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку", - підсумувала вона. "
Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить. Таку впевненість, мабудь, дає наявний російський паспорт і праця на російські спецслужби, інакше це не пояснити. Уявити, що в когось може бути інакше, він не може, або старанно удає вигляд, що не може, щоб у подальшій дискусії рефлекторно не написати щось на кшталт "просто так никого не выселяют, значит было за что".
Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить. Таку впевненість, мабудь, дає наявний російський паспорт і праця на російські спецслужби, інакше це не пояснити. Уявити, що в когось може бути інакше, він не може, або старанно удає вигляд, що не може, щоб у подальшій дискусії рефлекторно не написати щось на кшталт "просто так никого не выселяют, значит было за что".
в чомусь він правий. якщо не маєш проукраїнських поглядів, не є власником якоїсь гарної квартири - то так, нікуди й не виселять. машини немає. ну може щось цінне заберуть, бо обшуки при окупації проводять. ще й пенсію будуть платити москальську. як зараз пенсіонери отримують на окупованих територіях дві пенсії, дітей з онуками немає - бо виїхали. живуть для себе.
проблема для тих, хто не бачить себе в окупації. квартиру з собою не забереш, та й гроші та інші цінності не знаю, наскільки легко вивозити...
Бетон написав:В Киеве на вокзале побили тцк и полицию. В конце бутылку кинули по бусу. молодёжь, бабули, женщины отбили человека. Молодцы
Я так понимаю на этот раз у них не было перевеса сил один к семи? Неосторожненько они как-то. А видел как очкастый дрыщ ударил деда деда левым крюком (безрезультатно, позорище) а потом в женщину стрелял с стартового? Изрядно посрамился.