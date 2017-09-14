Water написав:
https://gazeta.ua/articles/economics/_kabmin-pereglyadaye-pensijni-viplati-dlya-otrimuvachiv-koshtiv-vid-rf/1242788
Як вони дізнаються шо пенс отримує пенсію в педерації?
Ідентифікація? Чим підтвердити шо живе не на Філіппінах?
То заяви. А фактично, як я зрозумів, пенсію не виплатили тим, хто не пройшов онлайн-верифікацію, і мамою не поклявся, що не отримує кацапську пенсію. Прийти фізично до відділення ПФУ не вимагалося, та більше того -- не враховується, хоча співробітники могли заявляти, що тепер все буде в порядку. Тобто, хто в Україні і фізично приходив до пенсійного -- зараз на паузі, а хто з окупованих і з подвійною пенсією, ті пройшли онлайн-верифікацію, сказали, що нічого не отримують, і у них тепер все гаразд.
Суцільна показуха на всіх рівнях.