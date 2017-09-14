Shaman написав:........... так й було б, якби захопили. але чого тут цноту з себе показувати? я казав - я би в окупації не жив. ЛАД сказав, що він би залишився - це така справа, кожен для себе вирішує.
Вы никогда не врёте и не приписываете другим свои домыслы. Где и когда я такое говорил?
відповів вище - це я взяв з допису M-Audio. де він пише, що ви відповіли, що залишитесь.
добре, запитаю я ще раз - що ви будете робити у випадку окупації - залишитесь чи виїдете? дуже просте питання.
1. Не стоит выдавать ложь M-Audio в посте, в котором нет ни слова правды, за истину (и я это сразу написал). И вы не сослались на M-Audio, а сказали "ЛАД написав". "чого тут цноту з себе показувати?" 2. Мне нравится, что здесь многие задают мне вопросы и требуют ответа, но сами на мои вопросы не отвечают. Вы, например, ни разу не ответили на мой вопрос, на какие условия мира вы согласились бы и как вы себе представляете окончание войны. 3. Скорее всего, я уехал бы. Но это зависит от ряда условий. Жить в каком-нибудь спортзале или бараке рядом с каким-нибудь строителем, живущем в хоромах и считающим, что он меня этим бараком облагодетельствовал, я не хочу. Как писал Успіх: "Як всі, то всі". Поинтересуйтесь у yanyura, почему он не выехал.
pesikot написав:Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?
Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.
На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?
ЛАД на знайшов початок діскусії про Карело-Фінську автономнуССР
по розповідям ветеранів, фіни поводились з неспорідненим населенням значно жорсткіше ніж навіть німці, самі жорстокі, завжди були "свої"(поліції)
На теренах, що перебували під фінським контролем, провадилося розділення по етнічному принципу. До «займаючого привілегійоване становище» населення відносилися так звані «споріднені народи» — карели (39.6 % від загальної чисельності республіки), фіни (8,5 %), вепси, естонці, інгерманландці, мордва. В «ненаціональне населення» відносили росіян — близько 46,7 %, українці — 1,3 % та решта народів
З більш як 64000 радянських громадян, що пройшли через фінські концентраційні табори — по фінських даних — померло понад 18000. Також в концентраційних таборах було розміщено близько 24000 з місцевого населення із числа етнічних росіян, з яких до 4000 померло від голоду.
Через погане харчування в фінських концентраційних таборах високим був рівень смертності, та, у 1942 році по відсотковому співвідношенні навіть більшим, чим в нацистських (13,7 % проти 10,5 %). Фінські документи того часу зазначають, що у «переселенських» таборах з лютого 1942 по червень 1944 року померло приблизно 4000-4600 людей (з них 90 % в 1942), по персональних списках — 3409 людей.
Ув'язнені у фінських концтаборах відпрацьовували «трудову повинність», на ці примусові роботи відправляли з 15-річного віку незалежно від стану здоров'я; в «трудовому таборі» у Кутижмі — з 14 років. Переважно «робочий день» починався о 7-й ранку та продовжувався до 18-ї — 19-ї вечора, на лісозаготівлях — до 16-ї години з годинною влітку та двогодинною взимку перервою на обід. Оскільки більшість чоловіків на території республіки була прикликана по мобілізації у перші дні війни до рядів Радянської армії, в «трудових таборах» переважно знаходилися жінки та діти.
в Бессарабії(Одеська область) під окупацією румунів: "на тебе немає румуна з нагайкою" казали нам в колхозі у 1977р, ті хто пройшов це (на поле виганяли всіх з 12 років)-румун(бригадир) ганяв по полю на коні і нагайкою по спині стимулював до праці.
Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході, пише The New York Times. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.
оце головний ризик територіальних поступок.
Интересно было бы от экспертов услышать - почему за все 4 года так и не построили новых креплений. Но то такэ...
Построить новые и ... снова их отдать ? То таке ...