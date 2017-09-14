RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:16

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.

так буває, доведено 2019

Ти досі за ригів агитуешь ... це до питання - чи є у тебе мізки чи немає ?

А ще ти "сіль землі української", тут взагалі питаннь немає )
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:18

  холява написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин
у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить"
подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині
Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала

Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.


Не бурчить як старі діди .... молодь нормальна .
навіть умніша за нас ...
Ну, мне, вроде как, положено. :)
Но я писал о мозгах не о молодёжи.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:19

  ЛАД написав:К вопросу о молодёжи и не только.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.

Инвестиции Kia в этот завод, по данным компании, составили 2,5 млрд евро.

Volkswagen тоже производит машины в Словакии. Как и компания Stellantis (созданная после объединения Peugeot-Citroën, Fiat и Chrysler), и Jaguar Land Rover. В 2027 году свой завод планирует открыть здесь также Volvo.

Населении Словакии — 5,4 млн человек. И каждый год страна производит почти миллион автомобилей. Конечно, это немного по сравнению с крупнейшими мировыми производителями. Китай, мировой лидер этой индустрии, ежегодно выпускает около 31 млн автомобилей.

И тем не менее, именно Словакия занимает первое место в мире по производству автомобилей на душу населения.
.......
Марцел жил в Северной Ирландии и Англии, а затем вернулся в родную Словакию, чтобы работать на этом заводе.
https://www.bbc.com/russian/articles/cjrzpl1lrero
Там есть и ещё интересные моменты.


То в чому питання ?

Такі як ти, весь попередній час розповідали, що потрібно лише з РФ робити економічні відносини ... виробляти ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 з машинокомплектів

Скажеш такого не було ? Було

А зараз стають в третю позицію ... ой як в Словакії розвинулось автовиробництво

І знають же , чому так сталось в Україні
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Внаслідок ворожого удару загинули щонайменше 15 людей.
https://informator.ua/uk/rosiyskiy-dron ... 5-zagiblih
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:26

ЛАД
Ні ,ви написали про молодь

"Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж."(с)

ви мали наувазі,що не тільки молоді не відповідають вашим уявленням , а і ....ну ви зрозуміли ....
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 19:13

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:так буває, доведено 2019


Роковой год.
Я на остатке заряда батареи инвертора очень часто вижу цифры- 73%.
По ходу Вселенная меня троллит, напоминая, в результате чего этот инвертор у меня вообще появился.


наше покоління десь 1965-1980 р.н. (я трохи пізніше)
перші 30-35 років як сир в маслі катались
стерильне, але безхмарне брежнєвсько-щербицьке дитинство, бурхливі роки перебудови та 90-х, нечуванної для ціеї землі політичної, ділової та творчої свободи. підлітки могли MTV у його розквіті подивитися, 30 річні - бабла накосити.
І десь у 1999 все почало ламатися
криваві кланові війни між чекистами та олігархами в Україні та росії, з самими брудними провокаціями. і саме гірше що народ почав добровільно впрягатися за тих чи інших.
виникнення ісламофашизма
бомбардування центру Європи- Югославії
через 12 років (цикл!) - глобально новий вибух ісламофашизму, дозакручування гайок на ерефії після останніх протестів.
У України власний цикл, похідний від глобального, але теж 12 річний

Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 19:23

  fox767676 написав:
  BIGor написав:ні, я проти лицемірства. Успіх був правий, війна для бідних, верхушці просто пофіг. Вони думають як краще зробити сауну чи приватний кінотеатр в своїх бункерах.


а ще як молодих розовощоких "бандерівців" від війни врятувати, та заходу генофонд продати в обмін на ніштяки. та щоб прикормлені незламники не почали ламатися через нерви про діточок
це ж влада, антагоністом якої ви себе проголошуєте, кордони молоді відкрила
і ви ніколи не знайдете логічного пояснення з ваших позицій, а я зі своїх знайшов

Ви зовсім клепку втратили? Яким боком я за Зе?? І яким сином це війна для багатих, якщо війна доя бідних? Якщо - ні, то давайте хоч якісь аргументи, а не демагогію.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 19:27

Роковой год. .. 3 дев"ятки

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:так буває, доведено 2019


Роковой год.
Я на остатке заряда батареи инвертора очень часто вижу цифры- 73%.
По ходу Вселенная меня троллит, напоминая, в результате чего этот инвертор у меня вообще появился.


наше покоління десь 1965-1980 р.н. (я трохи пізніше)
перші 30-35 років як сир в маслі катались
стерильне, але безхмарне брежнєвсько-щербицьке дитинство, бурхливі роки перебудови та 90-х, нечуванної для ціеї землі політичної, ділової та творчої свободи. підлітки могли MTV у його розквіті подивитися, 30 річні - бабла накосити.
І десь у 1999 все почало ламатися
криваві кланові війни між чекистами та олігархами в Україні та росії, з самими брудними провокаціями. і саме гірше що народ почав добровільно впрягатися за тих чи інших.
виникнення ісламофашизма
бомбардування центру Європи- Югославії
через 12 років (цикл!) - глобально новий вибух ісламофашизму, дозакручування гайок на ерефії після останніх протестів.
У України власний цикл, похідний від глобального, але теж 12 річний


Роковой год ... три дев"ятки ... трьохбуквенний Хой
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 19:34

  ЛАД написав:
  Water написав:
Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?
Считаете, что задали умный вопрос?

ЛАДушка, ответьте на простой вопрос
да/нет
вы же любите конкретику)
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 19:42

В январе 2026 года Россия использовала рекордное количество баллистических ракет по Украине, — военный эксперт Коваленко.

По данным эксперта Александра Коваленко, в первую неделю января было зафиксировано 18 пусков баллистических ракет, из которых удалось сбить только одну. Во вторую неделю Россия использовала 38 ракет 9М723, KN-23 и ракеты 5В55 из комплексов С-300 — из них было перехвачено 11 целей.

В третью неделю из 23 ракет удалось сбить 14. В последнюю неделю месяца и оставшиеся дни было выпущено еще 12 ракет, из которых сбили пять.

Всего за январь Россия использовала 91 баллистическую ракету, что стало абсолютным рекордами за всю войну, превзойдя предыдущий рекорд октября 2025 года, когда было выпущено 89 ракет.

Эксперт отмечает, что баллистические ракеты стали основным оружием ударов, вытеснив крылатые ракеты Х-101 и 3М14 «Калибр». Эти ракеты применяются почти в 2,5 раза чаще, чем дозвуковые крылатые ракеты, и используются практически ежедневно.

По словам Коваленко, противодействие баллистическим ракетам может стать одним из главных вызовов для украинской ПВО в 2026 году, так как Россия продолжит наращивать масштаб таких ударов.
